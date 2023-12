Inšpekcija z elektronskim štempljanjem kaznovala 25 podjetij in ustanov

Od zavoda, ki upravlja s smučiščem Kanin, prek Adrie Mobila in do Mestnega gledališča Ljubljana. Inšpekcija je v pol leta (od 20. maja do 20. novembra) na podlagi prenovljenega zakona z obveznim elektronskim štempljanjem kaznovala 25 podjetji in ustanov. Ob burnih odzivih je vlada podaljšala prehodno uvajanje natančnejšega evidentiranja. Inšpekcija pa je začela delovati svetovalno.

Na nove pogoje se morajo navaditi tudi ustanove, kjer delo poteka povsem drugače od denimo ustaljenih proizvodnih kalupov. "Drama se bo šele začela razvijati, ker imamo še nekaj časa, da se na to prilagodimo," pove ravnateljica Drame Vesna Jurca Tadel. Ocenjuje, da bo dramatični trikotnik prilagajanja razpet med štempljanjem za malico, odhodi na gostovanja in pripravami na domu. "Ukalupiti takšno delo oz. poklic, ki je tako neulovljiv, tako zelo kreativen, v en tak rigiden sistem, je praktično nemogoče," dodaja.