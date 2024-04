'Inšpekcija za delo je čedalje bolj namenjena sama sebi'

Kaj se dogaja v instituciji, ki bi morala biti zgled vsem, predvsem delodajalcem? Inšpektorat za delo naj bi v slabem letu in pol zapustilo kar 27 zaposlenih, domnevno med drugim tudi zaradi slabih odnosov in mobinga. Po pričevanju zaposlenih naj bi dolgoletna uslužbenka v finančni službi inšpektorata verbalno trpinčila več sodelavcev. Domnevno naj bi jim nenehno pošiljala elektronska sporočila, z njimi naj bi komunicirala žaljivo in z neprimerno glasnim tonom pred drugimi uslužbenci. Na to naj bi zaposleni opozorili kadrovsko službo in predstojnico Katjo Čoh Kragolnik, a brez večjega uspeha.