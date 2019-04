Občan naj bi doma izdeloval jedrski reaktor za pridobivanje elektrike

Inšpekcija za jedrsko varnost se je na anonimno prijavo takoj odzvala ter na prijavljeni lokaciji s soglasjem lastnika izvedla indikativne meritve hitrosti doze radioaktivnega sevanja, rezultati pa po pričakovanju niso pokazali nobenih odstopanj od normalnih vrednosti hitrosti doze v naravnem okolju. Ob tem je lastnik še povedal, da ga je anonimni prijavitelj prijavil več različnim inšpekcijam, ki so pri njem že opravile inšpekcijski nadzor, so zapisali na spletni strani Uprave RS za jedrsko varnost.

Inšpekcija za jedrsko varnost je postopek ustavila, ob tem pa anonimne prijavitelje opozarja na negativne in škodljive posledice zavestnih lažnih prijav.

"Ob tem, da taka prijava pomeni nepotreben psihični pritisk na določeno osebo in nikakor ni primeren način za razreševanje kakršnihkoli konfliktnih medosebnih odnosov, je problematičen tudi odnos anonimnega prijavitelja do tako resnih stvari, kot so jedrska in sevalna varnost. Viri sevanja, ki ne bi bili pod nadzorom, lahko predstavljajo grožnjo za zdravje prebivalstva, zato inšpekcija za jedrsko varnost vsako prijavo jemlje zelo resno," so poudarili.

Lažne prijave poleg nepotrebnih stroškov, ki jih plača država, in porabe časa inšpektorjev, ki bi v tem času lahko opravljali koristnejše delo, na daljši rok lahko predstavljajo tudi nevarnost, da se upravičena prijava ne bi ustrezno obravnavala. Zakonodaja za lažno prijavo predvideva globo v višini 500 evrov in plačilo stroškov postopka, državljane pa poziva, naj področja varstva pred sevanji in jedrske varnosti ne zlorabljajo z lažnimi prijavami.