Inšpekcija zavrgla blejsko prošnjo za odlog odločbe o pristanišču za pletne

Gradbena inšpekcija ministrstva za okolje in prostor je marca ugotovila, da je blejska občina brez gradbenega dovoljenja zgradila pristanišče za pletne na Mlinem, zato od nje terja rušitev objekta. Rok za rušitev se je iztekel 15. avgusta, vendar občina objekta ni porušila, temveč je zaprosila za odlog, da bi naknadno uspela pridobiti vsa potrebna dovoljenja za legalizacijo objekta.

Na občini so bili prepričani, da je šlo za prenovo pristanišča na obali Blejskega jezera in ne za novogradnjo, ter da zato dovoljenje ni potrebno. Inšpektorica pa je ocenila, da rekonstrukcije pomola na Mlinem ni mogoče šteti med izjeme, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, saj izvedena dela bistveno presegajo vzdrževanje objektov, kot se je do posegov opredelila občina.

V ponedeljek je bil s sklepom zavržen tudi predlog občine po odlogu izvršbe. Vendar, kot so danes pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, "če bo zavezanka pridobila ustrezna upravna dovoljenja, se inšpekcijski postopek ne bo nadaljeval". Na občini upajo, da bodo pri pridobivanju dovoljenj uspešni in jim 160.000 evrov vredne naložbe ne bo treba rušiti.

Inšpektorica je marca z odločbo o odstranitvi novozgrajenega objekt in vzpostaviti prejšnjega stanja prepovedala tudi uporabo pomola oziroma pristanišča. Vendar pletnarji pristanišče za 11 pleten, s katerimi vozijo goste na Blejski otok, nemoteno uporabljajo. Kot poudarjajo, je bila obnova pristanišča nujna predvsem zaradi varnosti potnikov.