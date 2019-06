Inšpekcije v Sterisu, ki je prejel milijonsko subvencijo države, našle nepravilnosti

Podjetje Steris AST je del večje britansko-ameriške korporacije Steris."Podjetje Steris je vodilno podjetje na področju storitev sterilizacije za proizvajalce medicinske opreme, bolnišnice in druge industrije,"je zapisala prejšnja vlada Mira Cerarja v dokumentu Dosežki in učinki politik vlade dr. Mira Cerarja, v katerem so Steris izpostavili kot eno izmed osmih tujih investicij v njihovem mandatu.

Steris AST je v poslovni coni v Komendi postavilo objekt za sterilizacijo medicinske opreme in logistično-distribucijski center, naložba pa je bila vredna nekaj čez 14 miljonov evrov. Družba je od Javne agencije republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Spirit) prejela slab milijon evrov ali natančno 988.480 evrov subvencije ter se zavezala, da bo zagotovila 41 delovnih mest.

Podjetje je v preteklem letu obiskala Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) in ugotovila, da je podjetje Steris AST še pred pridobitvijo dovoljenja uporabljalo linearni pospeševalnik. "Zoper omenjeno podjetje smo prejeli eno prijavo, na podlagi katere smo izvedli inšpekcijski nadzor. Ugotovitev prvega nadzora v letu 2018 je bila, da je podjetje uporabljalo linearni pospeševalnik še pred pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj. Pridobilo je dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, ne pa tudi za uporabo vira sevanja, zato je inšpekcija URSJV izdala odločbo o prepovedi uporabe do pridobitve dovoljenja za uporabo," so zapisali pri URSJV.

"Na drugem nadzoru je inšpekcija URSJV ugotovila, da je podjetje brez ustreznega dovoljenja izvajalo servisne posege, zato je inšpekcija izrekla ustno opozorilo, in ga pozvala, da servisnih posegov do pridobitve dovoljenja za tovrstne posege ne izvaja," so dodali na URSJV.

Podjetje kljub prepovedi ni prenehalo s servisnimi posegi: "Po prijavi je inšpekcija na tretjem nadzoru ugotovila, da je podjetje še naprej izvajalo servisne posege brez ustreznih dovoljenj, zato je uvedla prekrškovni postopek, ki še ni zaključen. Podjetje je sicer medtem pridobilo dovoljenje za izvajanje servisnih posegov in jih v prihodnje lahko izvaja."

Delovna inšpekcija izdala opozorilo

Na Inšpektoratu RS za delo (IRSD) so nam pojasnili, da so pri Sterisu AST izvedli inšpekcijski nadzor in izdali prekrškovno odločbo.

"Zaradi ugotovljenih kršitev je inšpektorat omenjenemu delodajalcu izdal upravno odločbo, s katero mu je odredil, da mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, zagotoviti strokovno oceno izvajalca medicine dela in sredstva za delo za lažje premeščanje bremen. Izdal je tudi prekrškovno odločbo z izrekom opomina pravni in odgovorni osebi, ker niso poskrbeli za oceno tveganj, katerim so izpostavljeni delavci," so zapisali na IRSD.

Dodali so, da vsi postopki pri delodajalcu še niso zaključeni, zato več informacij trenutno ne morejo posredovati.

Spirit opravil ogled investicije in ni zaznal nepravilnosti

Na Spiritu so nam odgovorili, da z rezultati inšpekcijskih postopkov v podjetju niso seznanjeni ter da ugotovljene nepravilnosti ne morejo biti razlog za odpoved pogodbe, po kateri je podjetje prejelo skoraj milijon evrov subvencije.

"Domnevne nepravilnosti ugotovljene v inšpekcijskem postopku, niso razlog odpovedi pogodbe (za razliko od javnega naročanja). AgencijaSpiritodstopi od pogodbe le, če se ugotovijo kršitve pogodbe oz. pri izvajanju konkretnega sofinanciranega projekta. V dosedanjih poročilih o izvajanju projekta ni bilo zaznanih nepravilnosti ali kršitev pogodbenih obveznosti s strani podjetja, ki bi zahtevale ukrepanje agencije," so pojasnili.