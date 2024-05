Inšpekcijske odločbe: skrbniki medvedov ne smejo več prikazovati javnosti

Potem ko je marca več nevladnih organizacij na ministrstvo za naravne vire poslalo poziv k preselitvi zadnjih štirih medvedov, ki še živijo v ujetništvu pri nas, v zavetišča v naravi, so inšpektorji preverili bivalne razmere prostoživečih vrst v ujetništvu. Ugotavljali so, ali imajo lastniki za njihovo zadrževanje v ujetništvu pridobljeno ustrezno dovoljenje ter ali imajo dovoljenje za to, da prostoživeče vrste v ujetništvu prikazujejo javnosti.

V okviru akcije so opravili nadzore štirih medvedov, ki v Sloveniji živijo v ujetništvu na štirih lokacijah (Turistična kmetija Abram, Lovski dom v Žirovnici, zasebni živalski vrt Rožman in gostilna Tušek). Vsem štirim so pristojne državne institucije pred več kot 18 leti izdale dovoljenja za življenje v ujetništvu, ki veljajo do njihove naravne smrti. Medvedi so danes stari od 20 do 40 let.

Inšpektorji so ugotovili, da so medvedi v ujetništvu v dobrem stanju, da so isti, za katere so bila izdana dovoljenja za zadrževanje do naravne smrti, ter da se zadržujejo v primernih bivalnih in higienskih pogojih.

So pa inšpektorji za ugotovljena odstopanja od pogojev, ki so določena v veljavni odredbi o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu, izdali inšpekcijsko odločbo, ki od skrbnika zahteva, da poveča bazen v obori.