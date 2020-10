Razkrivamo lokacije: inšpektorji začasno zaprli 31 gostinskih obratov

V prvih devetih mesecih letošnjega leta so inšpektorji za hrano pregledali 769 gostinskih obratov. Začasno so morali zapreti kar 31 obratov, še vedno pa so najpogostejši razlogi za zaprtje higienski. Tako so inšpektorji odkrili plesen na stropovih, hrani, pa debele plasti umazanije na štedilnikih, na delovnih površinah in v hladilnikih. Med nadzorom pa tudi umazanijo pod pulti in nezaščitene vabe za glodavce.

Inšpektorji za hrano Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so v letu 2020, in sicer v obdobju od začetka leta do 1. oktobra, pregledali skupaj 769 gostinskih obratov. Od tega je bilo začasno, torej do odprave neskladnosti, zaprtih skupaj 31 obratov. Večina je nepravilnosti tako, kot pravi UVHVVR, že odpravila. Najpogostejši vzroki zaprtja oziroma začasne prekinitve dejavnosti so bili zopet higienski. Zlasti pomanjkljiva higiena kuhinje (umazane delovne površine, delovni pripomočki, umazanija na štedilniku, pod pulti, insekti v okolici hrane, umazani skladiščni prostori), zamrznjena hrana brez sledljivosti, nepopolna ali neustrezna dokumentacija lastnih kontrol, pa tudi izvajanje dejavnosti v zasebnih prostorih, nezagotavljanje sledljivosti uporabljenih živil, nezagotovitev pogojev za osebno higieno zaposlenih, živila s pretečenim rokom, navaja uprava za varno hrano. Tako so začasno - delno ali v celoti - zaprli naslednje gostinske obrate: Kuhinjo termalni park - Moravci v Slovenskih Goricah, Restavracijo 'Sklejca' - Murska Sobota, Okrepčevalnico pizzerio Kučan - Križevci, Okrepčevalnico in prenočišča Zadravec Anton s.p. - Brezovci, Pizzerijo in pivnico Point - Čatež ob Savi, Gostilno Zorko - Boreci, Gostišče Bohorč - Šentjur, Okrepčevalnico Dani - Veščica, Gostilno Jasna - Izola, Gostišče siva čaplja - Trnovska vas, Gostilno Istra - Izola, Bonitas - Žalec, Gostilno Verban - Tropovci, Pizzerio Papirus - Ljubljana, Kavarno Stow - Ljubljana, Doner Kebab - Ivančna Gorica, Šiša Bar - Brežice, Gostilno pri čebelici - Lukovica, Picerijo Arkada d.o.o. - Škofljica, Gostilno pri Havlasu - Ormož, Kavarno Gaš - Ljutomer (prepoved prometa s sladoledom pijačami in napitki – neoznačitev alergenov), Okrepčevalnico Möra - Bakovci, Stari Kozel - Škofljica, Super pšanc - Ljubljana, Izletniško kmetijo Piškur - Trebelno, Premični obrat in vozila - Ortnek, Premični obrat za strežbo sladoleda - Nemčavci, Gostišče Bohorč razdeljevalnico Alpos - Šentjur, Cuker kuhinjo - Slovenska Bistrica (tekom inšpekcijskega pregleda sam prekinil delovanje), Catering Kuhar - Kamnica in Hotel Marinšek - Naklo.