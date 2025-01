Inšpekcija na kokošji farmi odkrila tri poginjene kokoši, umazanijo in zajedavce

"V okviru inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da so v več kletkah kokoši prenaseljene, da gnezda nimajo ustreznega dna in da v večjem številu kletk manjkajo plastične zavese, ki morajo biti nameščene okoli gnezda. Pri pregledu samih kokoši je bilo ugotovljeno, da so živali invadirane z zunanjimi zajedavci – pršicami, iz dnevnika veterinarskih posegov pa je razvidno, da živali niso bile zdravljene. Pri pregledu higienskega stanja kletk je bilo ugotovljeno, da so v več kot četrtini kletk brskalniki neočiščeni in da je na njih debela plast iztrebkov. Najdene so bile tri poginjene kokoši, od tega je šlo v enem primeru za starejši kadaver," so glavne ugotovitve Uprave.

Ugotovili so tudi, da lastniki evidence pogina niso evidentirali dnevno, prav tako niso dnevno odstranjevali poginjenih kokoši.

V zimskem času hlev tudi ni imel zadosti naravne svetlobe, poskrbeli niso niti za zadostno umetno svetlobo, so po nadzoru sporočili iz uprave, kjer so v sredo lastnikom vročili ureditveno odločbo, ki določa odpravo neskladnosti. "Neskladja na področju varne hrane in zaščite živali niso bile zaznana v takšnem obsegu, da bi bilo zaradi zavarovanja zdravja živali in ljudi treba sprejeti nujne ukrepe po skrajšanem postopku. V nadaljevanju bo za ugotovljena neskladja uveden tudi prekrškovni postopek."

Uprava bo sicer nadaljevala z nadzorom v pakirnem centru za jajca in na farmi nesnic alternativne reje, ki se sicer nahaja na drugi lokaciji, a je v lasti istega lastnika.