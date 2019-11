Inšpekcijski nadzor na Sovi pokazal kršitve pri zaposlitvi štirih uslužbencev

V okviru inšpekcijskega nadzora je Inšpektorat za javni sektor opravil nadzor nad izvedbo postopkov zaposlitve štirih javnih uslužbencev in ugotovil nekaj kršitev. V vseh štirih primerih so se kršitve nanašale na postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, v dveh primerih pa tudi na izpolnjevanje določenega pogoja oziroma pridobitev zahtevanega dovoljenja. Poleg tega so bile ugotovljene še nekatere druge manjše nepravilnosti, ki so se nanašale na izvajanje internih aktov agencije v zvezi s postopki zaposlovanja.

Vse ostrejše napetosti med Komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb pod vodstvom Mateja Tonina in Sovo, Knovsovo delno javno poročilo o arbitraži in posledična hrvaška razlaga , da Slovenija s tem priznava napake v arbitražnem postopku, in ovadba Sove zaradi izdajanja tajnih informacij zoper neznano osebo . Knovsov predsednik zdaj v javnem pismu trdi, da gre za "omrežje svetovalca predsednika vlade Damirja Črnčeca , ki je zagnalo svoje kolesje".

Da je omrežje Črneča zagnalo svoje kolesje, tako Tonin v javnem pismu, zgolj deset dni po tem, ko je Tonin na kongresu v Mariboru dejal, da s Knovsem "drezamo v samo srce novo nastajajočega politično-finančnega omrežja". "Za demokratično in pravno državo je nepredstavljivo, da predsednik vlade tolerira blokado civilnega nadzora nad represivnimi organi države. Izključevanje opozicije iz zasedanj Sveta za nacionalno varnost je nevaren korak v smeri totalitarne oblasti. To niso znamenja odprte in demokratične družbe. Nova Slovenija in njeni poslanci smo marsikomu od tako imenovanih nedotakljivih stopili na prste."In zato naj bi, tako Tonin v javnem pismu, "v omrežjih že snovali načrte, kako se nas bodo lotili".

Podrobnejše ugotovitve predmetnega inšpekcijskega nadzora z vsemi podatki so navedene v posebnem dokumentu Inšpektorata za javni sektor, ki je skladno z Zakonom o tajnih podatkih označen s stopnjo tajnosti in javnosti ni dostopen.

Prav tako v javnem pismu trdi, da so napetosti med Sovo in Knovsem"posledica blokade demokratičnega nadzora" ter, da premier Šarec"blokira demokratičen nadzor zaposlitve njegove znanke". "Zanimivo je, da se s primerom, kjer naj bi bilo po Šarčevo vse v redu, že več kot mesec dni ukvarja inšpektorat za javni sektor. Da bi preusmerili pozornost, so v zgodbo potegnili tudi Ljudmilo Novak. Ljudmila Novak ali kdorkoli drug iz NSi ni za nikogar posredoval za zaposlitev na Sovi."

Šarec je sicer prav včeraj zavrnil predlog Pahorja po sklicu seje sveta za nacionalno varnost, saj"še zdaleč ne gre za izredne razmere in vojno med komer koli, kot se skuša prikazati v javnosti. Gre zgolj za vprašanje pristojnosti posameznih organov. Sam seveda zaupam strokovnim organom in oni so tisti, ki so zdaj dobili materijo v reševanje. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalno-varnostnih služb je politični nadzorni organ in ne civilni, kot se rado poudarja".

Tonin nadaljuje z arbitražnim poročilom, ki"z dokazi ovrže hrvaške obtožbe in pritrdi Sloveniji, da je delovala v dobri veri", predsednik NSi pa zatrdi tudi, da javnem delu poročila ni objavljenih nobenih tajnih podatkov."Očitno je tako menila tudi Sova, saj je bila prvih 17 dni od objave poročila zadovoljna. Ko so Hrvati v Večernjem listu objavili lažni članek, kjer so si gladko malo izmislili, da je Slovenija sama priznala goljufanje, so v kabinetu predsednika vlade in Karl Erjavec zaslutili priložnost za obračun z menoj in Knovsom. Erjavca že tako ali tako poznamo, da v ospredje vedno daje sebe, ne pa države. Njegov napad ni bil presenečenje, nenazadnje mu je Knovs dokazal zlorabo vojaške obveščevalne službe v primeru odstavitve brigadirja Škerbinca."

Pismo zaključi z besedami, da "omrežje Damirja Črnčeca ne bo brez boja izpustilo oblasti iz rok. Storili bodo vse, kar lahko, da se obdržijo. Nadaljevali bodo z nastavljanjem svojih ljudi v državnih podjetjih in z rušenjem uspešnih uprav."Dodaja, da je padec Šarčeve vlade odvisen od tega,"kako dolgo bodo njegovi koalicijski partnerji tolerirali umazane igre Damirja Črnčeca", in ne od opozicije.