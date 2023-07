Inšpekcijski nadzor na stojnicah: neizdaja računov, zaposlovanje na črno

Finančni inšpektorji so izvedli 45 prekrškovnih postopkov, v 20 zadevah so izdali plačilni nalog, v 34 pa odločbo. Storilcem prekrškov so izrekli globe v skupnem znesku 101.250 evrov. Poleg tega je bilo izrečenih 11 opominov.

V dosedanjih nadzorih so inšpektorji po navedbah kmetijskega ministrstva ugotovili kršitve različne zakonodaje. Furs je opravil 191 nadzorov pri 39 pravnih subjektih, od katerih 13 nadzorov še ni zaključenih. Delež nadzorov s kršitvami je znašal 17 odstotkov. Kršitve se nanašajo predvsem na neizdajo računov, nepotrjevanje računov v davčnih blagajnah, nepravilno vsebino računov, zaposlovanje na črno in nepravilnosti, povezane z DDV in plačilnimi storitvami.

Sledenje pravilom glede soglasja za prodajo, označitve stojnic, zagotavljanja podatkov o stanju blaga in označitve cen nadzira tržni inšpektorat, spoštovanje zakonodaje s področja cest in varne umestitve stojnic inšpektorat za infrastrukturo; poreklo in sledljivost kmetijskih pridelkov in živil s kmetij v povezavi z dopolnilno dejavnostjo, skladnost podatkov v registru kmetijskih gospodarstev ter zaposlenih na kmetiji pa preverja inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Delo inšpekcijskih služb je usmerjeno v preverjanje izpolnjevanja zakonodaje s področja dela in zaposlovanja na črno ter davčnega potrjevanja računov, za kar je zadolžena Finančna uprava RS, spoštovanje pravil s področij higiene, sledljivosti, kakovosti in označevanja živil nadzira Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, spoštovanje meroslovnih zahtev za neavtomatske tehtnice pa Urad RS za meroslovje.

Poročila posameznih inšpekcijskih služb o nadzorih, opravljenih do vključno 15. junija, po pojasnilih kmetijskega ministrstva kažejo, da so skupaj inšpekcijske službe izvedle 517 nadzorov. Poseben poudarek je v nadzorih namenjen prodajalcem sadja in zelenjave ob cestah, letos so bile h koordiniranemu nadzoru povabljene tudi lokalne inšpekcijske službe na tistih območjih, kjer je stojnic takšnih prodajalcev veliko.

Tržni inšpektorat je opravil 59 inšpekcijskih pregledov in izrekel 13 upravnih odločb. Z 11 je prepovedal opravljanje trgovinske dejavnosti do odprave nepravilnosti, ker ni bilo soglasja, z eno je začasno prepovedal prodajo, ker cene niso bile vidno označene, z eno pa je naložil odpravo nepravilnosti, ker na prodajnem mestu ni bilo zagotovljenih podatkov o stanju blaga. Inšpektorji so izrekli tudi osem plačilnih nalogov.

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pregledal 141 prodajalcev in prodajalk v 33 krajih in to na večjih tržnicah, obcestnih stojnicah ter ob trgovskih centrih in na kmetijah. V štirih primerih je izdal opozorila, ker stojnice niso bile primerno označene s podatki o kmetiji. V šestih primerih pa bo izdal odločbe o začasni prepovedi prometa zaradi prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov iz drugih kmetij brez dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Trend zmanjševanja neskladnosti glede porekla

V letošnjem letu na inšpektoratu opažajo trend zmanjševanja neskladnosti pri prodaji sadja in zelenjave glede porekla, še vedno pa se pojavljajo nepravilnosti pri pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Zato bo njihov poudarek pri nadaljevanju nadzora usmerjen v te dejavnosti.

Uprava za varno hrano pa je na primer opravila 92 pregledov. Pri 54 pregledih nepravilnosti niso bile ugotovljene, pri 38 pa so bile. Te nepravilnosti so neustrezno označevanje, pomanjkljivo higiensko stanje, zavajanje glede porekla, neustrezna in pomanjkljiva sledljivost ter odsotnost zdravstvene izjave zaposlenih.

Za ugotovljene nepravilnosti so inšpektorji uprave izrekli 29 opozoril ter pet odločb o prepovedi prometa. Inšpektorji vodijo tudi prekrškovne postopke, ki še niso zaključeni. Globa bo izrečena v 13 primerih. Inšpekcijske službe bodo z nadzori nadaljevale tudi v prihodnje, napovedujejo na kmetijskem ministrstvu.