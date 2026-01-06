Naslovnica
Slovenija

Inšpekcijski nadzor ni odkril nepravilnosti pri varovanju v LokalPatriotu

Novo mesto, 06. 01. 2026 14.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Prižig sveč v Novem mestu

Inšpekcijski nadzor ministrstva za notranje zadeve ni odkril nepravilnosti pri varovanju zabave v novomeškem klubu LokalPatriot, ob robu katere je 25. oktobra umrl 48-letni Aleš Šutar, so potrdili na ministrstvu. Tožilstvo medtem še vedno čaka za izvedensko mnenje glede vzroka Šutarjeve smrti.

Inšpektorat ministrstva je nadzor uvedel zaradi nekaterih namigov, da zabava, ki jo je v LokalPatriotu pripravilo podjetje Eagle Events, varovalo pa jo je podjetje IN varovanje, ni bila varovana tako, kot bi morala biti. Na slednje je na novinarski konferenci 14. novembra namignil tudi Danijel Lorbek, ko je predstavljal ugotovitve nadzora nad delom policije, ki ga je v omenjenem primeru odredil generalni direktor policije Damjan Petrič. Takrat je Lorbek povedal, da so v nadzoru naknadno ugotovili, da dva od varnostnikov nista imela ustrezne licence za varovanje javnih prireditev v lokalih.

Nasprotno so v IN varovanju takrat zagotovili, da so imeli vsi trije varnostniki ustrezne licence in certifikate za varovanje, samo varovanje pa da je potekalo skladno z vsemi predpisi in na podlagi potrjenega varnostnega načrta. Da je bilo vse v skladu s predpisi, so zagotovili tudi v Eagle Events. Glede samega napada, zaradi katerega je umrl Novomeščan, pa so v IN varovanje navedli, da se je zgodil po zaključku zabave in izven varovanega območja, torej pred klubom, in da zato njihovi varnostniki niso imeli pooblastil za posredovanje.

Kot vse kaže, je sicer klub LokalPatriot, ki ima prostore v najemu od Mestne občine Novo mesto, kršil najemno pogodbo z občino, ker je prostore kluba za pripravo zabave oddal Eagle Events. V pogodbi je namreč jasno zapisano, da klub poslovnih prostorov ne sme dajati v brezplačno uporabo, souporabo ali podnajem tretjim osebam, kar so potrdili tudi na novomeški občini.

Policija je sicer v zvezi z napadom na Aleša Šutarja najprej prijela 21-letnega pripadnika romske skupnosti, ki pa mu je sodišče sredi decembra pripor odpravilo, saj so nekatere priče pred preiskovalnim sodnikom povedale, da Šutarja ni udaril on, pač pa naj bi ga udaril 20-letnik, sicer bratranec 21-letnika. Sodišče je zato na predlog tožilstva sredi decembra odredilo pripor za 20-letnika. Preiskava celotnega dogodka za zdaj še ni končana, saj tožilstvo med drugim še vedno čaka na izvedensko mnenje, ki naj bi pokazalo vzrok Šutarjeve smrti, so povedali na tožilstvu.

lokal patriot novo mesto inšpekcijski nadzor aleš šutar aco

