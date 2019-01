Inšpekcijski nadzor pri Termitu ni pokazal nepravilnosti

Inšpekcija za okolje in naravo državnega inšpektorata za okolje in prostor je 16. januarja pri družbi Termit, ki jo je Občina Moravče obtožuje odlaganja nevarnih odpadkov, opravila izredni inšpekcijski nadzor, ki pa nepravilnosti ni pokazal.

"Pri nadzoru izvajanja določil veljavnih predpisov, ki sodijo pod pristojnost inšpekcije oz. veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja, inšpekcija nepravilnosti ni ugotovila," so sporočili z ministrstva za okolje in inšpektorata.

Opravljen je bil tudi vpogled v informacijski sistem za ravnanje z odpadki. Inšpektorji ugotavljajo, da so vse kode odpadkov navedene v okoljevarstvenem dovoljenju, prav tako skupna količina ne presega dovoljene.

Minister za okolje in prostor Jure Leben je sicer na podlagi očitkov Občine Moravče naročil tudi nova strokovna in neodvisna merjenja na podlagi vrtin, iz katerih bodo odvzeti vzorci tal. Javno naročilo za opravljanje teh meritev je v postopku priprave razpisa, so povedali na okoljem ministrstvu.

Spomnimo. Župan Občine Moravče Milan Balažic je v začetku januarja zatrdil, da Termit vse od leta 2000 na območju nekdanjega odkopa kremenovega peska v občini odlaga odpadni gradbeni material, med katerim so se znašli tudi azbest, steklena volna, plastika in različna olja. V zadnjih dveh letih pa naj bi na tamkajšnji deponiji zakopavali tudi strupene odpadke s pogorišča Kemisa. Podjetji Termit in Kemis sta očitke zavrnili. Geološki zavod Slovenije pa je zavrnil Balažiceve trditve glede nestrokovnega in zavajajočega vzorčenja v času njihove analize na območju nekdanjega odkopa Drtija.