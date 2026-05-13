Inšpekcijski postopek o izplačilu Prešernove nagrade Makarovičevi ustavljen

Na to odločitev je ministrstvo za kulturo ponovno vložilo pritožbo. Vlada pa je v ponovnem pritožbenem postopku po izvedbi dodatnih procesnih dejanj v skladu z zakonodajo, ki ureja splošni upravni postopek, pritožbi danes ugodila in odločbo UNP odpravila, so sporočili. Kot so dodali, se je s tem inšpekcijski postopek ustavil.

Kot so sporočili z ministrstva za finance, je UNP v ponovnem postopku izrednega inšpekcijskega nadzora nad zakonitostjo izplačila Prešernove nagrade za leto 2000, ki ga je moral ponoviti zaradi ugotovljenih kršitev pravil upravnega postopka v prvotnem postopku, znova odločil, da mora ministrstvo za kulturo v proračun vrniti 8.346,00 evrov neupravičeno izplačanih proračunskih sredstev.

Makarovičeva je bila prejemnica Prešernove nagrade za leto 2000, a jo je v celoti zavrnila, ker jo je takrat prejel tudi pater Marko Rupnik. Za nagrado je zaprosila po tem, ko je bil Rupnik osumljen spolnega nadlegovanja. Denarno nagrado so ji leta 2023 izplačali, a je Računsko sodišče leta 2024 presodilo, da je bilo naknadno izplačilo denarnega dela Prešernove nagrade Makarovičevi v nasprotju z zakonom o javnih financah.

Na današnji dopisni seji je vlada odločila tudi o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Med drugim je finančno ministrstvo prerazporedilo pravice porabe v finančni načrt Urada predsednice republike v višini 364.000 evrov za zagotovitev sredstev za izvedbo srečanja 16 predsednikov držav EU v okviru skupine Arraiolos, ki ga bo Slovenija gostila 15. in 16. oktobra letos.

Državni volilni komisiji je prerazporedilo pravico porabe sredstev v skupni višini 296.000 evrov za dokončno poplačilo stroškov marčnih državnozborskih volitev. Ministrstvo za obrambo prerazporeja pravice porabe v višini 2,1 milijona evrov znotraj svojega finančnega načrta za izplačilo štipendij.