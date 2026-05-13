Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Inšpekcijski postopek o izplačilu Prešernove nagrade Makarovičevi ustavljen

Ljubljana, 13. 05. 2026 22.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Svetlana Makarovič s Prešernovo nagrado

Vlada je na dopisni seji ugodila pritožbi ministrstva za kulturo in odpravila odločbo urada za nadzor proračuna (UNP) glede izrednega inšpekcijskega nadzora nad zakonitostjo izplačila Prešernove nagrade za leto 2000 umetnici Svetlani Makarovič. Kot so nocoj sporočili po seji vlade, se je s tem inšpekcijski postopek ustavil.

Kot so sporočili z ministrstva za finance, je UNP v ponovnem postopku izrednega inšpekcijskega nadzora nad zakonitostjo izplačila Prešernove nagrade za leto 2000, ki ga je moral ponoviti zaradi ugotovljenih kršitev pravil upravnega postopka v prvotnem postopku, znova odločil, da mora ministrstvo za kulturo v proračun vrniti 8.346,00 evrov neupravičeno izplačanih proračunskih sredstev.

Na to odločitev je ministrstvo za kulturo ponovno vložilo pritožbo. Vlada pa je v ponovnem pritožbenem postopku po izvedbi dodatnih procesnih dejanj v skladu z zakonodajo, ki ureja splošni upravni postopek, pritožbi danes ugodila in odločbo UNP odpravila, so sporočili. Kot so dodali, se je s tem inšpekcijski postopek ustavil.

Svetlana Makarovič
Svetlana Makarovič
FOTO: Luka Kotnik

Nagrado zavrnila

Makarovičeva je bila prejemnica Prešernove nagrade za leto 2000, a jo je v celoti zavrnila, ker jo je takrat prejel tudi pater Marko Rupnik. Za nagrado je zaprosila po tem, ko je bil Rupnik osumljen spolnega nadlegovanja. Denarno nagrado so ji leta 2023 izplačali, a je Računsko sodišče leta 2024 presodilo, da je bilo naknadno izplačilo denarnega dela Prešernove nagrade Makarovičevi v nasprotju z zakonom o javnih financah.

Na današnji dopisni seji je vlada odločila tudi o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Med drugim je finančno ministrstvo prerazporedilo pravice porabe v finančni načrt Urada predsednice republike v višini 364.000 evrov za zagotovitev sredstev za izvedbo srečanja 16 predsednikov držav EU v okviru skupine Arraiolos, ki ga bo Slovenija gostila 15. in 16. oktobra letos.

Državni volilni komisiji je prerazporedilo pravico porabe sredstev v skupni višini 296.000 evrov za dokončno poplačilo stroškov marčnih državnozborskih volitev. Ministrstvo za obrambo prerazporeja pravice porabe v višini 2,1 milijona evrov znotraj svojega finančnega načrta za izplačilo štipendij.

Svetlana Makarovič Prešernova nagrada vlada inšpekcijski nadzor ministrstvo za kulturo

Kako blizu novi vladi smo?

24ur.com Grimsova vila: KPK ni potrdil sumov, preiskovali bodo drugi organi
24ur.com KPK primer glede sklepanja svetovalnih pogodb ministrstva predala drugim organom
24ur.com KPK zaključila postopek v zvezi s sumom nasprotja interesov Lobnikarja
24ur.com Ministrstvo ustavilo potencialno zdravstveno afero?
24ur.com Parlamentarna komisija poziva k razveljavitvi razpisa Ajanović Hovnikove
24ur.com KPK postopek v zvezi z nakazilom Svetlani Makarovič odstopil Policiji
24ur.com Odvzem goveda pri Krškem: uprava ugotovila kršitve zakonodaje
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vsi govorijo o njeni hčerki, ko jo boste videli, boste vedeli, zakaj
Lepa novica za znani slovenski par: prihaja dojenček
Lepa novica za znani slovenski par: prihaja dojenček
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
vizita
Portal
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
cekin
Portal
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
moskisvet
Portal
Melania Trump razkrila, kakšen odnos sta imela Barron in Amalija Knavs
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713