Inšpektor: Bistvo nadzora ni pisanje glob, temveč zdravje ljudi

Inšpektorji Inšpektorata za infrastrukturo na avtobusih in vlakih vsak dan preverjajo, ali potniki upoštevajo priporočila NIJZ. Ob vstopu je obvezno razkuževanje rok in nošenje zaščitnih mask. Ob nadzoru relacije med Ljubljano in Litijo ter Ljubljano in Kamnikom so ugotovili, da je večina potnikov maske nosila, a veliko med njimi nepravilno - pod nosom. V enem primeru pa si potnik kljub večkratnim opozorilom sprevodnika in inšpektorja maske ni želel nadeti. Zato so poklicali policijo.