Inšpektor hotelu Delfin po izlitju kurilnega okolja naložil preverjanje ukrepov

Okoljski inšpektor je hotelu Delfin, iz katerega je v morje v izolski marini odteklo okoli 30.000 litrov kurilnega olja, izdal odločbo zaradi kršitev uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščih. Po njej mora akreditirani izvajalec preverjati ukrepe za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin.

Inšpektor je s to odločbo hotelu Delfin naložil, da mora zagotoviti preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz podzemnega nepremičnega rezervoarja. Gre za občasni pregled in prvi pregled izpraznjenega nepremičnega rezervoarja. Ob tem morajo popraviti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami, s katerim se določijo ukrepi za preprečevanje iztekanja ali razlitja nevarnih tekočin v okolje, so danes sporočili iz inšpektorata.

icon-expand Marina Izola FOTO: Bobo

V hotelu so medtem že izvršili odločbo inšpektorja, s katero mu je odredil izvedbo sanacije podzemnega jaška, v katerem so cevovodi ter oprema za polnjenje, praznjenje in prečrpavanje kurilnega olja iz rezervoarja v kurilnico in iz katerega je olje izteklo v okolje. To so morali popraviti tako, da se ob iztekanju iz cevovodov lahko prepreči nenadzorovano razlivanje nevarne tekočine v okolje.