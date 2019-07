Inšpektor omejil delovanje Termita, omenja se možnost kazenske ovadbe

Družba Termit mora"zaradi neposredne nevarnosti dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja" prenehati z obratovanjem naprave za predelavo odpadkov, ki se nahaja na območju peskokopa Drtija, je odločil okoljski inšpektor inšpektorata za okolje in prostor. Odločitev velja do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja. Inšpektorji so se v Moravško dolino odpravili že včeraj, takoj po pridobitvi poročila Agencije za okolje (Arso) glede stanja tal in vode na vplivnem območju podjetja Termit.

Organ mora po ustni odločbi stranki izdati pisno odločbo v osmih dneh. Zoper to odločbo ima stranka pravico pritožbe v roku 15 dni od vročitve pisne odločbe, so dodali na okoljskem ministrstvu.