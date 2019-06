Inšpektor: po sestanku z Rotnikom sem opazil, da manjka osma stran dokumenta

Obtožnica, ki jo zastopa tožilec specializiranega državnega tožilstva Matej Oštir, Rotniku očita, da je novembra 2013 na finančni upravi v Ljubljani protipravno odvzel eno stran iz prijave premoženja, da je to storil na predrzen način in da je s tem otežil postopek dokazovanja njegovega premoženja. Zagrožena kazen za kaznivi dejanji preprečitve dokazovanja in tatvine dokumenta je do pet let zapora.

Rotnik tatvine dokumenta ne priznava, prav tako ne priznava, da bi na prijavo premoženja napisal številko 3,3 milijona evrov.

Kako se tatvina dokumenta sploh zgodila?

Kako naj bi do omenjene tatvine prišlo, je na današnjem zaslišanju pred Okrožnim sodiščem v Celju opisoval davčni inšpektor kranjskega finančnega urada Palovšnik, ki mu je bil davčni postopek nad Rotnikom dodeljen. Kot je povedal, je Rotnik v davčnem postopku, ki se je sicer nanašal na obdobje 2007-2011, premoženje prijavil 9. maja 2013. Prijavi so bile dodane priloge, v prijavi pa je med drugim na osmi strani prijavil tudi finančno premoženje v znesku 3,3 milijona evrov. Gre izključno za gotovino, ki se hrani doma, v sefu in podobno.

Nekaj dni po prejemu prijave je inšpektor naredil kopijo tega dokumenta, ki jo je na njuno zahtevo posredoval tudi Policijski upravi (PU) Celje in protikorupcijski komisiji. V okviru davčnega postopka se je nato z Rotnikom še sestal, med drugim 7. novembra 2013 v prostorih takratnega davčnega urada v Ljubljani, kamor je Rotnik prišel skupaj z odvetnico Varjo Holec.