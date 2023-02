Inšpektor začasno prepovedal prikazovanje živali v Zoo parku Rožman

Zakon o ohranjanju narave (ZON) v 20. členu namreč določa, da mora fizična ali pravna oseba, ki zadržuje živali domorodnih ali tujerodnih vrst v ujetništvu, da jih nato prikazuje javnosti v živalskih vrtovih, akvarijih, terarijih ali podobnih prostorih, pridobiti dovoljenje ministrstva.

V inšpekcijskem postopku so ugotovili, da Zoo park Rožman, ki se nahaja v Vrzdencu, prikazuje živali javnosti brez veljavnega dovoljenja za živalski vrt, zato so inšpekcijskemu zavezancu prepovedali zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti, dokler ne dobi dovoljenja za prikazovanje živali v živalskem vrtu. Lahko pa živali poseduje, če jih ne prikazuje javnosti. Zakonodaja ne pušča drugega ali drugačnega, milejšega ukrepa, ki bi ga bilo moč izbrati, so pojasnili na inšpekciji in dodali, da bo prepoved prenehala, ko bo zavezanec pridobil dovoljenje. "Zavezanec je vlogo za dovoljenje za ZOO že vložil na Ministrstvo za naravne vire in prostor," so še dodali.

Da gre zgolj za birokracijo, pa je povedal lastnik Jože Rožmanec in dodal, da je omenjeno dovoljenje treba podaljševati na pet let. "Koliko časa traja, da je vloga odobrena, pa je odvisno od uslužbencev pristojnega urada," je dodal.