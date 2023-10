Inšpektor začasno zaprl žičnico na Kanin

"Postavil se je na stališče, da dokumentacije ni, zakon pa mu omogoča, da smučišče zapre, čeprav se je v takšnih primerih doslej vedno postavilo rok, do kdaj je treba stvari urediti," je bil kritičen Krivec. S Kaninom se je po njegovi oceni začelo zapletati, odkar so pred tedni napovedali skorajšnje sprejetje zakona o Kaninu.

Tik pred zdajci odpovedan pregled žičnice

Strokovnjaki Zavoda za gradbeništvo Slovenije naj bi pred tednom dni prišli na Kanin pregledat krožno kabinsko žičnico, ki bo prihodnje leto stara 50 let. V podjetju Sončni Kanin so za tehnični pregled že plačali 7200 evrov, za strokovnjake so tudi najeli hotelske sobe, a so jih ti v ponedeljek obvestili, da pregleda ne bo, še poročajo Primorske novice.

Kot so navedli na zavodu, so bili seznanjeni z informacijo, da je podjetje Poma konec lanskega leta na kabinski žičnici izvajalo določene preglede, niso pa bili seznanjeni z ugotovitvami. Ob tem so dodali, da so pregled ves čas pogojevali s predložitvijo ustreznih poročil, iz katerih bi bili razvidni ugotovitve in stališče Pome glede podaljšanja skrajnega roka življenjske dobe naprave.