Slovenija

Inšpektorat: Božičnica je delavska pravica, ni pogojev in vračil

Ljubljana, 23. 12. 2025 13.43 pred 49 minutami 2 min branja 32

Avtor:
STA D.L.
Božičnica

Inšpektorat RS za delo prejema različna vprašanja in informacije v povezavi z izplačevanjem zimskega regresa, zato znova poudarja, da je obvezna božičnica zakonsko določena pravica, ki pripada delavcem enako kot vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zimskega regresa se ne sme pogojevati, zmanjševati ali zahtevati vračila, opozarja.

Zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki je v veljavi od 20. novembra, določa, da ima vsak delavec pravico do zimskega regresa v višini polovice minimalne plače, letos je to 638,86 evra, v denarni obliki, so v današnji objavi na svojih spletnih straneh zapisali na inšpektoratu.

Znesek so morali delodajalci izplačati najpozneje do 18. decembra, izjema so nelikvidna podjetja, ki imajo čas za to do konca marca 2026.

Božičnica
Božičnica
FOTO: Shutterstock

Inšpektorat za delo ima pooblastilo za izvajanje nadzora glede ustrezne višine izplačila, pravočasnosti izplačila in oblike izplačila. V primeru kršitev je zagrožena globa, so pojasnili.

Opozorili so še, da so morebitne zahteve delodajalcev po vrnitvi izplačanega zneska zimskega regresa v nasprotju z zakonodajo in torej neupravičene. "Zimski regres je pravica delavca, ki se je ne sme pogojevati, zmanjševati ali zahtevati nazaj v kakršnikoli obliki. Glede na okoliščine primera lahko obstajajo tudi razlogi za obravnavo takšne kršitve s strani drugih pristojnih organov, kot je policija," so poudarili.

Nakažejo zimski regres, zaposlenega pošljejo na bankomat in zahtevajo gotovino

Delavce so pozvali, da v primeru nepravilnosti podajo prijavo na območno enoto inšpektorata, pristojno glede na sedež delodajalca, delodajalce pa, naj spoštujejo zakon.

Inšpektorji sicer izvajanje zakona preverjajo z inšpekcijskim nadzorom.

Da pri izplačevanju zimskega regresa prihaja do kršitev, denimo zahtev delodajalcev, da jim zaposleni nakazani znesek vrnejo v gotovini, in pretapljanja nadur v to novo pravico, so že prejšnji teden opozorili v Delavski svetovalnici.

Po izplačani božičnici od delavca zahteval, naj mu znesek vrne v gotovini
božičnica zimski regres Inšpektorat za delo pravice delavcev izplačilo plač

Predlog nacionalnega stanovanjskega programa v javni obravnavi

Nov primer diskriminacije pri izplačilu poslovne uspešnosti

KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
23. 12. 2025 14.42
Večina podjetnikov noče delati z izgubo, tako kot Golob.
Odgovori
+1
1 0
pepe2
23. 12. 2025 14.37
Ali je zakonito, če delodajalec zmanjša (t.j. napove zmanjšanje) letnega regresa za višino zimskega (t.i. božičnice)? Ali pa če napove sorazmerno upočasnitev napredovanj? Golobova obvezna božičnica v teoriji ni napačna odločitev, saj gre v smer tihega priznanja in kompenzacije daleč največje napake te vlade - ukinitve Janševe reforme in drastičnega zvišanja dohodnine, kar je bil glavni razlog, da so nas hrvaške in poljske plače v teh nekaj letih skoraj dohitele. Božičnice efektivno zmanjšujejo obdavčitev (to je priznal tudi Golob sam) in nas tako približujejo efektivni obdavčitvi pod Janševo vlado, kar je korak v pravo smer. Vsi gospodarstveniki in ekonomisti bodo temu pritrdili. Edini velik problem te božičnice je njena uzakonitev v stilu "šok terapije" za gospodarstvo, z roki za izplačilo vsega nekaj dni. Tu so razlog seveda volitve in upanje, da zaradi tega šoka v času do volitev ne bo propadlo preveč podjetij, da bi to opazili (nedepolitizirani) mediji.
Odgovori
+1
1 0
Weross
23. 12. 2025 14.42
pri nas so zmanjšanje regresa že napovedali. "toliko, kot je bilo božičnice, toliko manjši bo regres".
Odgovori
0 0
Skunk Works
23. 12. 2025 14.37
Pa kaj vi vlečete tu zraven neko Avstrijo, ki nikoli ni imela socializma in ima čisto neko drugo tradicijo in čisto drugo splošno mentalno sliko prebivalstva....In sedaj boste z dekreti in dodatnimi "delavskimi pravicami" višali splošno blaginjo prebivalstva, in dušili in davili edino stvar, ki pa dejansko lahko daje ljudem višjo blaginjo, to pa je čimbolj svobodno in neobremenjeno prostotržno gospodarstvo, s čim manj regulacije in konkurence monopolnih državnih podjetij....Vi se raje okvarjajte s stvarmi, ki so na vašem "nivoju", recimo švasanjem glave tistega kipa in podobno, pošiljanjem "pohlepnih podjetnikov" v sosednje države, Avstrijo boste pa na ta način vi še 500 let gledali v hrbet.....
Odgovori
+2
2 0
Samsvojmojsterjaz
23. 12. 2025 14.35
Na primer v Nemčiji božičnice nimajo, nevem katerim da jo imajo vsi
Odgovori
+3
3 0
deny-p
23. 12. 2025 14.34
Še vedni trdim, da je bil zakon sprejet zaradi javnega sektorja. V zasebnem je velik delež dajal božičnice, nekateri tudi v kuverti. Tisti delodajalec, ki je ni dajal, bo tudi zdaj našel način, da ga zakon ne bo prisilil.....
Odgovori
+2
2 0
Vesela Jasna
23. 12. 2025 14.42
Mi smo jo prejšnja leta nakazovali in plačali prispevke. Letos je za nas in zaposlene bolje. Nas stane manj, oni pa dobijo 239 evrov več kot lani.
Odgovori
0 0
krjola
23. 12. 2025 14.33
ma kakšna pravica, lepo vas prosim...nabijem vam to božičnico na k.r.c, pa še vrtim okol...
Odgovori
+1
3 2
Samsvojmojsterjaz
23. 12. 2025 14.32
Če nebi uvedli tega stanja zaj nebi bil problem. Nimajo vsi toliko denarja da bi ga talali, kot v javni upravi.
Odgovori
+5
6 1
vlahov
23. 12. 2025 14.30
Mar ne bi posojali Ukrajini eur , , ki jih ne bo nazaj. Država je predebela.
Odgovori
+2
3 1
Skunk Works
23. 12. 2025 14.28
Je pa žalostno da lahko o gospodarstvu odloča skoraj vsak, ki ga prinese mimo, brez vsake prakse v gospodarstvu, in glavo polno marksistične literature....In tudi sicer je polno pametnih, češ če nima pa naj zapre...Gospodarstvo je živa stvar, ene firme so šele začele, in komaj dihajo, druge so že uveljavljene, tretje so v monopolnih položajih, kot kakšne državne, ali poslujejo izključno z državo, ali farmacevtske, medisinske in podobno, socialisti pa vse to mečejo v isti koš, in jim nalagajo dekrete...In po drugi zaradi nekaj gnilh hrušk, peščice slabih podjetnikov, črnijo vse gospodarstvo, kako so to pohlepni pokvarjeni kapitalisti, ampak brez gospodarstva tudi vsega drugega ne bi bilo....Predsednik vlade navija davke kar naprej, in celo pošilja podjetnike v sosednje države...Noro, da ne morš verjet....Ja če nimaš, pa zapri.....Ko so v ameriki razni Bili Gatesi in Steve Jobsi začenjali iz nič s kavbojkami na riti in nekaj šare v fotrovi garaži, jim nihče ni rekel: "ja če nimaš pa zapri"...Ker tam vedo kaj lahko zraste iz malega, če ljudem pustiš sanje, če ne hujskaš družbe proti njimi, če jih država ne zadavi že na začetku poti, in kasneje ko zrastejo.....Zato pa so oni oni, mi pa neka zahojena podalpska flika, ki jo počasi prehiteva tudi že ostali balkan....Še malo pa še kak Zimbabve....
Odgovori
+4
6 2
St. Gallen
23. 12. 2025 14.27
Decemberske korekcije/povisanja pokojnin tokrat ponovno ne bo
Odgovori
+0
2 2
Pajo_36
23. 12. 2025 14.27
Jaz bi lepo uvedel: minimalni regres je recimo 2.000 evrov, minus 16% za ZPIZ minus 37,17; minimalna božičnica je 1.100 evra minus ZPIZ minus 37,17 za zdravstvo. Če delodajalec hoče, da lahko tud 5 jurjev. Avstrija ima 14 plač obdavčenih letno in imajo povprečen penzion x2,5 skoraj slovenskemu, le zakaj? Slovenija ima okoli 780, Hrvaška 480, k so tolk obljubljena dežela nae.
Odgovori
+5
5 0
armenius
23. 12. 2025 14.26
gospod inšpektor in ostali filozofi ki nikoli niste trdo garali, ko bi vi morali sami ustvariti dobiček z trdim delom bi malo drugaće razmišljali o razdeljevanju denarja.
Odgovori
+4
7 3
marker1
23. 12. 2025 14.24
Ta božičnica je samo predvolilni populizem svobodnjakov. Pa še celo maše se je udeležil. Vse za obstanek pri koritu.
Odgovori
+4
8 4
Vesela Jasna
23. 12. 2025 14.37
Maše se lahko vsakdo udeleži. Sds partijska knjižica zaenkrat še ni obvezna.
Odgovori
0 0
xoxotox6
23. 12. 2025 14.23
V kolikor je to delavska pravica zakaj ste jo dobil v YUupravi za nedelo. takoj vrnit nezaslužen denar ker iz naslova dela nimate kaj dosti pokazat, to dokazujejo tudi rezultati sami zaostanki aloi pa štala na celi črti(sodstvo,šolstvo,zdravstvo,milicaa...........). Edino kar štima je, da ste pobasal nezasluženo božičnico, stisnili knof na off in 14 dni ni skoraj nikogar da bi prezračeval kancelarije in zalil fikuse?????
Odgovori
-1
2 3
borjac
23. 12. 2025 14.16
Vse države v Eu imajo Božičnice , samo mi ne , pa ŠE KAKŠNA Romunija ali Bolgarija nimajo tega , in sedaj bo pa konec sveta za zasebnike , vse bo propadlo , jahta bo namesto 16 m imela samo 15 m , sinček uspešnega podjetnika ne bo imel več avta za 250.000 € ampak samo za 240.000 € , pa hčerkica bo morala shoping v New Yorku skrajšati za en dan , grozljivo .....VSI OKROG NAS IMAJO BOŽIČNICE , PA 13 PLAČE , MI PA ŠELE SEDAJ POD GOLOBOVO VLADO , najbolje bi bilo da bi naši delavčki delali za 500 €..... pa brez bolniške in dopusta ...
Odgovori
-1
7 8
EU Dig. Cenzura
23. 12. 2025 14.18
Ali se tudi delavci zavedajo kakšne DOLŽNOSTI imajo, ne samo kaj jim pripada?
Odgovori
-1
2 3
Pajo_36
23. 12. 2025 14.21
če teh delavcev ne bi bilo tud un ne bi imel jahte ! Nej pa sam dela, pa bo videl !
Odgovori
+1
4 3
deny-p
23. 12. 2025 14.25
Super primerjava Romunija, Bolgarija....., nizko smo padli ja....
Odgovori
+3
3 0
marker1
23. 12. 2025 14.29
Seveda imajo božičnico, saj v njih praznujejo krščanski praznik Božič. Pri nas o Adventu v Ljubljani tudi sledu ni. Še več, po mestu se razlega tuja neubrana glasba. V resnici se gre samo za izredni predvolilni dodatek javnemu sektorju, kjer ima GS večino pristašev in podpornikov, ki niso kristjani.
Odgovori
+1
3 2
Pajo_36
23. 12. 2025 14.13
Nekaj kar v zahodnih demokracijah že itak imajo od pamtiveka, se pri nas jajcamo, ali ja ali ne. Desnica nas hoče dat na ameriški sistem, tako kot so nas liberalci in SDSovci držali na delu preko študentskega servisa, da smo delali tudi po 200 ur na mesec, brez zavarovanj za pokojnine in zdravstvo. Da so lahko delodajalci te imeli do 27. leta skoraj da ne na napotnico, sedaj nam pa manjkajo let anede? ALi pa tele neprijave v devetdesetih in do tam leta 2010, koliko folka hodi na ZPIZ za penzije, pa sam vidijo, da nsio bili prijavljeni, enega poznam, seveda gradbena firma, kaj pa tudi deset let... Pečečniki in razni Lotriči pa preko jaht javljajo v uredništva cajtngov in televizije, kako bojo propadl jutr malo manj da ne. Prodajate nam eno Hrvaško, kjer je povprečna plača letna bruto bila 24100 evra, Slovenija 35.130, kako je tam oh in sploh, a v resnici se je v desetih letih odselilo 500.000 Hrvatov v države, kjer ena božičnica JE ! Pa ne pametujte mi s tem, naj ustanovim svoje podjetje, delam s privat firmami že 20 let redno, pa točno vem, kako se muti z bilancami in delavci. Ko nastopi Janševa vlada in če bo slučajno US ustavilo božičnico, zahtevajmo splošni štrajk, 1 teden ne hodimo nikamor, pa se bo sistem sam vase podrl, tako kot Italijani naredijo, ampak Slovenci smo prevelike reve za to.
Odgovori
-1
3 4
armenius
23. 12. 2025 14.31
ne mi ti tukaj s tvojo hrvaško - saj nas to ne zanima
Odgovori
+2
2 0
suleol
23. 12. 2025 14.13
tako je
Odgovori
-1
0 1
Slovenska pomlad
23. 12. 2025 14.07
Kaj pa ta plačila podjetja Patria,ki so končala pri črnem Ivanu,so to tudi njegova "pravica"?
Odgovori
+0
5 5
suleol
23. 12. 2025 14.13
ne to naglas on je sveti no
Odgovori
+2
3 1
suleol
23. 12. 2025 14.15
on je bil v tem primeru nedolzen ker je bil prvo 10x brez nabiralnika pa potem 5krat bolan pa potem se palcek david bolan in je pac zastaralo in to je prevod zastaralo nedolzen haha
Odgovori
+2
3 1
armenius
23. 12. 2025 14.29
kaj ima to z božičnico?
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
23. 12. 2025 14.06
da jih ni sram škrtuhe
Odgovori
+3
5 2
NLKP
23. 12. 2025 13.59
Sprašujem inšpektorje ali gredo kaj ma teren ali samo delo od doma?
Odgovori
+5
6 1
Gutenberg
23. 12. 2025 14.02
So dobili božičnico in jim dol visi za delo. Oni imajo pravice, dolžnosti pa na minimum.
Odgovori
+2
5 3
bibaleze
