Inšpektorat: Božičnica je delavska pravica, ni pogojev in vračil

Zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki je v veljavi od 20. novembra, določa, da ima vsak delavec pravico do zimskega regresa v višini polovice minimalne plače, letos je to 638,86 evra, v denarni obliki, so v današnji objavi na svojih spletnih straneh zapisali na inšpektoratu. Znesek so morali delodajalci izplačati najpozneje do 18. decembra, izjema so nelikvidna podjetja, ki imajo čas za to do konca marca 2026.

Božičnica FOTO: Shutterstock

Inšpektorat za delo ima pooblastilo za izvajanje nadzora glede ustrezne višine izplačila, pravočasnosti izplačila in oblike izplačila. V primeru kršitev je zagrožena globa, so pojasnili. Opozorili so še, da so morebitne zahteve delodajalcev po vrnitvi izplačanega zneska zimskega regresa v nasprotju z zakonodajo in torej neupravičene. "Zimski regres je pravica delavca, ki se je ne sme pogojevati, zmanjševati ali zahtevati nazaj v kakršnikoli obliki. Glede na okoliščine primera lahko obstajajo tudi razlogi za obravnavo takšne kršitve s strani drugih pristojnih organov, kot je policija," so poudarili.