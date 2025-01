Inšpektorat lani opravil 33 nadzorov na področju pirotehničnih izdelkov

Lani decembra so tako izrekli devet opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru ter osem opozoril po zakonu o prekrških. Dvakrat so določili rok za odpravo nepravilnosti, uvedli so tudi štiri prekrškovne postopke. Enkrat so bile v času nadzora odpravljene nepravilnosti in dvakrat so odvzeli pirotehnične izdelke. V 21 primerih je bil inšpekcijski postopek ustavljen na kraju, so še zapisali.

Najpogostejše nepravilnosti, ki so jih odkrili, so bili neurejena dokumentacija in evidence ter skladiščenje pirotehničnih izdelkov. V zvezi s skladiščenjem je med nepravilnostmi izstopala predvsem hramba vnetljivih izdelkov na prodajnem mestu pirotehničnih izdelkov. Ugotovili pa so tudi nepravilnosti na samem prodajnem mestu, kot so neustrezno označevanje pirotehničnih izdelkov, neustrezno nalaganje pirotehničnih izdelkov in dostop do pirotehničnih izdelkov oziroma izdelki niso bili pod stalnim nadzorom prodajalca, so še pojasnili na inšpektoratu.