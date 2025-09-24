Svetli način
Slovenija

Inšpektorat letos 415-krat preveril delovno zakonodajo v trgovini

Ljubljana, 24. 09. 2025 16.04 | Posodobljeno pred 30 minutami

STA , D. S.
Potem ko so v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije v torek opozorili, da so zaposleni v trgovini na robu svojih zmožnosti, pri tem pa s prstom pokazali tudi na Inšpektorat RS za delo, so od tam sporočili, da redno preverjajo spoštovanje delovne zakonodaje v tej panogi. Ministrstvo za delo pa je opisane razmere obsodilo.

Na inšpektoratu za delo so danes objavili, da redno preverjajo spoštovanje zakonodajnih določb glede delovnega časa, zagotavljanja počitkov, nadurnega dela in varnosti in zdravja pri delu, tudi v dejavnosti trgovine.

Letos so v tej panogi opravili 415 inšpekcijskih pregledov s področja delovnih razmerij in 307 s področja varnosti in zdravja pri delu. Pri tem so ugotovili različne kršitve, delodajalcem pa naložili upravne in prekrškovne ukrepe. S področja delovnih razmerij je bilo ugotovljenih 321 kršitev in izrečenih 169 ukrepov, večina prekrškovne narave. S področja varnosti in zdravja pri delu je bilo zabeleženih 613 kršitev ter izrečenih 182 ukrepov, večina upravne narave, so povzeli.

Med policami
Med policami FOTO: Luka Kotnik

Zatrdili so, da spremljajo tudi spoštovanje pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Akcija usmerjenih nadzorov na tem področju je stekla takoj po lanski uveljavitvi pravilnika, nadaljuje se tudi v letošnjem letu, so navedli.

Do septembra letos so v zvezi s pravilnikom opravili nadzore pri 222 delodajalcih, pri tem pa pregledali 484 delovnih opravil, povezanih z ročnim premeščanjem bremen: 214 opravil dvigovanja, držanja in prenašanja bremen, težjih od treh kilogramov, 140 opravil vleke in potiskanja bremen in 130 opravil ponavljajočega ročnega premeščanja.

Do inšpekcijskega nadzora je tveganja ustrezno ocenilo in določilo varnostne ukrepe 47 odstotkov pregledanih delodajalcev. Inšpektorji so v okviru teh nadzorov izrekli 154 upravnih odločb, pet opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru, 26 odločb o prekršku in 38 opozoril po zakonu o prekrških.

"Naš cilj je zagotovitev spoštovanja delovne zakonodaje in zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu, pri tem ne želimo izpostavljati kaznovanja, ki je posledica grobih kršitev, temveč odpravo nepravilnosti in s tem izboljšanje pogojev za delo zaposlenih delavcev, tudi v dejavnosti trgovine," so poudarili na inšpektoratu.

Prijavitelje kršitev pa so pozvali, naj bodo pri podatkih o delodajalcu, vrsti kršitve, kraju in času kršitve čim bolj konkretni. K posredovanju informacij o kršitvah so povabili tudi sindikate. "S tem bo inšpekcijski nadzor lahko še učinkovitejši," so zapisali.

Na ministrstvu za delo so medtem stanje v panogi, kot so ga v torek predstavili v sindikatu trgovine "strogo obsodili", saj da kaže na kršitve zakonodaje, ki je bila sprejeta z namenom zaščite pravic delavcev.

Spomnili so, da so v tem mandatu po dolgotrajnih usklajevanjih s predstavniki delavcev in delodajalcev sprejeli ukrepe glede evidentiranja delovnega časa, pravico do odklopa in pravilnik o ročnem premeščanju bremen, ki omogočajo delavcem ohranjati njihovo zdravje in dostojanstvo pri delu. "Od delodajalcev se pričakuje upoštevanje vsaj zakonskega minimuma, če že ne civilizacijskega," so sklenili.

STA je za odziv zaprosila tudi Trgovinsko zbornico Slovenije, a na pojasnila še čaka.

V sindikatu trgovine so v torek opozorili, da so zaposleni v panogi zaradi pomanjkanja kadra na robu svojih zmožnosti. Delavci so preobremenjeni, pogoji dela se slabšajo, ogroženo je njihovo zdravje, varnost pri delu in dostojanstvo. Delodajalce so pozvali k takojšnjemu ukrepanju, inšpektorat pa, naj okrepi nadzor in ob ugotovljenih kršitvah dosledno izdaja odločbe z globami, ne pa le priporočil za odpravo nepravilnosti.

inšektorat zakonodaja trgovina nadzor kršitve
