Inšpektorat: Logar, Šarec in Koritnik niso kršili vladnih ukrepov

Ministra Logar in Koritnik ter predsednik LMŠ Šarec so ravnali neodgovorno, niso pa kršili vladnih ukrepov, pojasnjujejo na zdravstvenem inšpektoratu, kjer so zoper trojico prejeli prijave. Je pa vladni odlok o obveznem nošenju zaščitnih mask kršil direktor NIJZ Milan Krek, ki je točil gorivo brez maske.

Zunanji minister Anže Logar se je po sicer rutinskem testiranju odpravil v Narodno galerijo in se tam srečal tudi z direktorico. Nekaj ur pozneje je prejel pozitivne rezultate testiranja. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je na izvide 'čakal' v kozmetičnem salonu, kamor je pospremil svojo partnerico. Predsednik opozicijske LMŠ Marjan Šarec septembra prav tako rezultatov svojega testa ni počakal v samoizolaciji. Da je njihovo ravnanje neodgovorno, niso pa kršili vladnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, pojasnjujejo na zdravstvenem inšpektoratu. Potrdili so, da so prejeli prijavo proti vsem trem omenjenim politikom, a inšpektorji lahko ukrepajo le v primeru kršenja odločbe o karanteni, ne pa tudi samoizolacije. Stroka je sicer zedinjena – na rezultate testiranja, čeprav rutinskega, je treba počakati v samoizolaciji. Ni pa tem osebam odrejena karantena. Drugačna je zgodba v primeru direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milana Kreka. Tega so ujeli brez zaščitne maske na bencinski postaji – kljub temu da je nošenje mask obvezno tudi na prostem. V tem primeru g re za kršitev vladnih odlokov – obvezne uporabe maske na odprtih javnih površinah. Vendar inšpekcijski nadzor še ni končan, zato tudi še ni morebitnih sankcij. icon-expand