Blokad vozovnic očitno ne bo več, zadostuje tudi občasno preverjanje pogoja PCT

Po objavi našega članka o različnih interpretacijah preverjanja pogoja PCT na slovenskih smučiščih, ki so privedle do blokade sezonskih in terminskih vozovnic brez datuma na Mariborskem Pohorju in Rogli, so se nam oglasili še z Zdravstvenega inšpektorata RS (Zirs). Pojasnili so, da so glede izvajanja inšpekcijskih nadzorov nad spoštovanjem pogoja PCT infrastrukturno ministrstvo, ki je bilo predlagatelj odloka, zaprosili za dodatno tolmačenje.

Konkretno: želeli so enotno razumevanje določbe sedmega odstavka 14a. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19, ki govori o obratovanju žičniških naprav.

(Ne)enotno razumevanje izvlečka iz odloka

"Upravljavci žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog morajo objaviti obvestilo in izvajati preverjanje v skladu z drugim odstavkom 5. člena tega odloka in zavrniti uporabo storitve oziroma udeležbo ali prisotnost v skladu s četrtim odstavkom 5. člena tega odloka," govori omenjeni odstavek.

Usmerja torej na člen, ki narekuje, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Na vidnem mestu morajo objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki so udeležene v dejavnostih in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje. V avtobusnem in železniškem javnem potniškem prometu se denimo izpolnjevanje pogojev lahko izjemoma preverja tudi v notranjosti vozil, kadar zaradi operativnih ali varnostnih razlogov ni mogoče zagotoviti preverjanja ob samem vstopu v vozilo. Tistim, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve, narekuje odlok.