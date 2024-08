Inšpektorat: Občina Koper kršila določbe zakona o javni rabi slovenščine

V Kopru je te dni zelo vroče, pa ne le zaradi visokih temperatur, ampak tudi zaradi odločitve inšpektorata za kulturo in medije. Ta je občini naložil, naj odstrani table, ki so jih na mestne ulice in trge postavili pred šestimi leti. Na njih pa so poleg dvojezičnega napisa postavljene tudi table s starimi imeni posameznih delov mesta. Ker gre za stara italijanska imena, bi ta morala biti prevedena v slovenščino, je odločil inšpektorat. A dobesedni prevodi niso možni, opozarja stroka. Občina tabel ni umaknila, pač pa jih je protestno obrnila.