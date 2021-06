Inšpektorat ocenjuje: Stanje na področju varstva pred utopitvami je dobro

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je pred kratkim objavil opomnik za organizatorje prireditev glede doslednega izvajanja ukrepov varstva pred utopitvami, kot so prisotnost predpisanega števila reševalcev iz vode, njihova ustrezna usposobljenost ter predpisani reševalna oprema in sredstva za reševanje iz vode.

Kot so pojasnili na inšpektoratu, so na naravnih in bazenskih kopališčih v zadnjih petih letih v povprečju opravili 116 nadzorov na leto, pri čemer jih je bilo lani le 90, saj zaradi omejitvenih ukrepov veliko kopališč ni obratovalo. V vseh teh letih na tem področju izvajajo nenapovedane nadzore. Rezultati kažejo, da je število reševalcev iz vode na kopališčih zadovoljivo: trikrat je bilo prisotnih 96 odstotkov potrebnega števila reševalcev, le enkrat 93,6 odstotka, enkrat pa celo 100 odstotkov.

Pri usposobljenosti reševalcev iz vode je ta delež še večji, saj se giblje med 97,5 in 100 odstotki. Na področju kopališkega reda, v katerem so za kopalce navedeni pomembni podatki o pravilih, obveznostih in prepovedih na kopališčih, na inšpektoratu ugotavljajo, da se stanje z leti izboljšuje. Skladnost kopaliških redov s predpisi se je v zadnjih letih nekoliko povečala, saj je bila najmanjša leta 2017 s 86,8 odstotka, največja pa leta 2019 s 97,3 odstotka. Podobno je tudi glede opreme za reševanje, ki jo morajo imeti kopališča. Leta 2017 je bila skladnost opreme s predpisi 81,8-odstotna, leta 2020 pa že 94,4-odstotna.

Na področju izposojevalcev opreme so v zadnjih petih letih opravili v povprečju 25 nadzorov na leto, slika prisotnosti pravih oseb na mestih izposoje pa je tu obrnjena. Leta 2016 so imeli vsi izposojevalci vse osebe ustrezno usposobljene. Ustreznost se je z leti zmanjševala, tako da je leta 2020 ta delež padel na samo 85,2 odstotka. Podoben trend padanja se je pojavil tudi pri namestitvi navodil ob izposoji opreme, saj so imeli leta 2916 ustrezna navodila 2016 vsi izposojevalci, ta delež pa je postopno padal in je leta 2020 znašal 90,5 %.

Inšpektorat: Na področju organiziranega raftinga, kajakaštva in soteskanja stanje odlično

Poleg tega inšpektorat izvaja nadzor tudi na področju izvajanja organiziranih raftingov, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se izvajajo v pridobitni namen. Na tem področju so v zadnjih petih letih opravili v povprečju 32 nadzorov na leto, pri čemer po številu izstopata leto 2016, ko je bilo opravljenih 43 nadzorov, in leto 2019, ko jih je bilo opravljenih 64. Stanje pri teh nadzorih je odlično, saj v vseh teh petih letih niso zaznali kršitev. Manjše odstopanje je bilo le leta 2019, ko je imelo 93 odstotkov organizatorjev prisotno potrebno število ustrezno usposobljenih oseb. Glede ustrezne usposobljenosti oseb pa je bilo stanje ves čas brez pomanjkljivosti.