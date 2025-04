Vsi upamo, da jih ne bo treba uporabljati, a prav je, da vemo, kje so

Zaklonišča v Sloveniji so bila nazadnje uporabljena med osamosvojitveno vojno leta 1991, nato pa so za več desetletij utonila v pozabo. Danes, ko se varnostne razmere v Evropi zaostrujejo in so pozivi k oboroževanju vse glasnejši, je Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pri Ministrstvu za obrambo odredil celovit pregled vseh zaklonišč v državi. Obiskali smo tri različna zaklonišča. Vsako s svojo zgodbo, namenom in ključno vlogo pri zagotavljanju zaščite v kriznih razmerah.