Inšpektorat odredil odstranitev blata v Vodulah pri Dramljah

Prejšnji mesec so okoli 40 kubičnih metrov komunalnega blata našli odloženega tudi na enem izmed travnikov v Jerčinu v občini Podčetrtek. Odlagališče je našla občanka, nato pa so primer v postopek vzele Policija in inšpekcijske službe. Po besedah župana Podčetrtka Petra Misje še ni bilo ugotovljeno, kdo je blato odložil.

Hiše, ki so zaradi odloženega blata ostale brez zasebnega zajetja vode, so ob najdbi nezakonitega nasutja priklopili na javni vodovod, saj bi sicer imele težave s pitno vodo. "Gre za pet kmetij, a smo zadevo uredili," je povedal Horvat.

Spomnil je, da kakovost vode v občini okrepljeno nadzirajo, a za zdaj večjih težav niso zaznali. Dela so začeli sredi junija, potem ko so skupaj z Vodno-gospodarskim podjetjem (VGP) Drava od okoljskega ministrstva prejeli podpisan in potrjen odlok, s katerim se ureja financiranje sanacije in potrjuje prevzemnika blata. Koliko bo stala sanacija, še ni znano.

Policisti so v zvezi s tem primerom spisali kazenske ovadbe zoper šest ljudi in dve pravni osebi z območja Celja in Ljubljane. Šesterici zaradi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja in s tem povzročene škode za zdravje in življenje ljudi in živali, pa tudi velike škode na rastlinah, grozi do osem let zapora.