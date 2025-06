Inšpektorat podjetju Kanes očita nepošteno prakso: 'Gre za neutemeljene očitke'

V primeru obeh ugotovljenih nepravilnosti so na inšpektoratu opozorili, da s takšnim načinom poslovanja podjetja je ali bi lahko prišlo do oškodovanja potrošnikov.

Po ugotovitvah inšpektorata podjetje obenem oglašuje cenovne prednosti na način prečrtane višje cene in nižje cene ter s prikazanim odstotkom znižanja pri vsakem izbranem izdelku, pri čemer pa podjetje v okviru izvedenega inšpekcijskega postopka ni uspelo dokazati, da so navedbe glede cenovnih prednosti vzmetnic točne.

Podjetje Kanes s sedežem v Ljubljani je na svoji spletni strani ter družbenih omrežjih vzmetnice oglaševalo kot "švicarske vzmetnice", pri tem pa podjetje v okviru izvedenega inšpekcijskega postopka ni uspelo dokazati, da so navedbe glede geografskega ali tržnega porekla vzmetnic točne, so navedli na inšpektoratu.

V določenih primerih se vračilo izdelka in vračilo kupnine ne izvajata sočasno, zato na inšpektoratu priporočajo, da si potrošniki pred vračilom izdelka zagotovijo ustrezno pisno potrditev, kako bo podjetje postopalo z vračilom plačila. Vso korespondenco, račune, potrdila o pošiljanju in druge relevantne dokumente, ki so lahko v pomoč, če bi bilo treba kasneje uveljavljati pravno varstvo, naj se shrani.

Na inšpektoratu so ob tem podali nekaj priporočil za uveljavljanje pravice do znižanja kupnine.

Potrošniki, ki se bodo odločili za uveljavljanje enega od omenjenih zahtevkov, morajo vrniti blago podjetju, in sicer v 14 dneh od uveljavitve zahtevka, podjetje pa jim je dolžno v 14 dneh od prejema zahtevka vrniti plačani znesek ali del kupnine, so pojasnili.

Kot so poudarili, lahko potrošniki, ki so bili zaradi navedene uporabe nepoštene poslovne prakse podjetja Kanes oškodovani, na podlagi zakona o varstvu potrošnikov od podjetja zahtevajo znižanje kupnine ali odstopijo od pogodbe in zahtevajo vračilo plačanega zneska.

Podjetje Kanes se je sicer v središču pozornosti znašlo konec januarja, ko so na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) predstavili izsledke analize dveh vzmetnic znamke Swiss+Bed. Analiza je pokazala, da se številne oglaševane lastnosti vzmetnic ne ujemajo z realnimi specifikacijami izdelkov. Zoper podjetje so zato podali prijavo na tržni inšpektorat.

V podjetju so v odzivu zapisali, da so z odločbo tržnega inšpektorata seznanjeni. Kot pravijo, gre za neutemeljene očitke, saj "nikjer ne navajamo, da so naše vzmetnice izdelane v Švici". Poudarjajo, da je na njihovi spletni strani in na vseh komunikacijskih kanalih navedeno dejansko poreklo proizvodnje."Zato zavajanja ni bilo in noben potrošnik ni bil oškodovan," zatrjujejo.

Dodajajo, da so vsi materiali pri vzmetnicah preverjeni, njihov izvor je sledljiv in da imajo ustrezno dokumentacijo in certifikate."Zato v celoti zavračamo kakršne koli namige o nepravilnostih na tem področju – delujemo v popolnem skladu z zakonodajo in najvišjimi industrijskimi merili. Prav zato se nam zdi celotna situacija toliko bolj absurdna in neresna."

Zapisali so tudi, da tržni inšpektorat v svojem postopku ni zaznal domnevnih nepravilnosti pri vzmetnicah, o katerih je poročala Zveza potrošnikov Slovenije.

"Kot odgovor na neutemeljene napade in škodo, povzročeno ugledu podjetja, smo že pričeli s postopki za vložitev večmilijonske odškodninske tožbe zoper Zvezo potrošnikov Slovenije. Poleg tega naši pravni zastopniki pripravljajo tudi kazenske ovadbe zoper odgovorne osebe zaradi suma namernega škodovanja in sprejemanja nedovoljenih koristi," so dodali.

Pojasnili so še, da bodo vsako zahtevo za vračilo kupnine še naprej individualno in pošteno obravnavali v skladu s predpisi.