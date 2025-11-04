Inšpektorat: previdno pri poslovanju s podjetjem Senčila Lesce

Glede na vse pridobljene informacije obstaja možnost, da kupci dobave in vgradnje stavbnega pohištva po plačilu ne bodo prejeli, oteženo pa bi lahko bilo tudi vračilo plačil, so opozorili.

Na inšpektoratu so v več primerih ugotovili, da podjetje Senčila Lesce od potrošnikov prejema plačila za naročene dobave in vgradnje stavbnega pohištva, pri tem pa svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni niti v dodatnem primernem roku, ki mu ga določi potrošnik, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da podjetje svojo obveznost iz pogodbe izpolni brez odlašanja, vendar najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Če podjetje obveznosti iz pogodbe ne izpolni v dogovorjenem roku, mu potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe. Če podjetje obveznosti ne izpolni niti v dodatnem roku, ki mu ga določi potrošnik, lahko kupec odstopi od pogodbe.

Zakon sicer določa tudi primere, v katerih lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi podjetju pustil dodaten rok za izpolnitev svojih obveznosti. To se lahko zgodi, če podjetje zavrne dostavo blaga, izvedbo storitve ali dobavo digitalne vsebine, če je glede na okoliščine ob sklenitvi pogodbe dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe ali če potrošnik pred sklenitvijo pogodbe podjetje obvesti, da je dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu mora podjetje brez odlašanja vrniti vsa opravljena plačila, so poudarili na inšpektoratu.