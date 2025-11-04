Svetli način
Slovenija

Inšpektorat: previdno pri poslovanju s podjetjem Senčila Lesce

Lesce, 04. 11. 2025 14.53 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
3

Podjetje Senčila Lesce dobav stavbnega pohištva in njegove vgradnje kljub prejetemu plačilu ne izvede v dogovorjenih rokih, je ugotovil tržni inšpektorat. Potrošnikom zato svetujejo previdnost pri poslovanju s tem ponudnikom.

Na inšpektoratu so v več primerih ugotovili, da podjetje Senčila Lesce od potrošnikov prejema plačila za naročene dobave in vgradnje stavbnega pohištva, pri tem pa svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni niti v dodatnem primernem roku, ki mu ga določi potrošnik, so zapisali v sporočilu za javnost.

Glede na vse pridobljene informacije obstaja možnost, da kupci dobave in vgradnje stavbnega pohištva po plačilu ne bodo prejeli, oteženo pa bi lahko bilo tudi vračilo plačil, so opozorili.

(fotografija je simbolična)
(fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da podjetje svojo obveznost iz pogodbe izpolni brez odlašanja, vendar najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Če podjetje obveznosti iz pogodbe ne izpolni v dogovorjenem roku, mu potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe. Če podjetje obveznosti ne izpolni niti v dodatnem roku, ki mu ga določi potrošnik, lahko kupec odstopi od pogodbe.

Zakon sicer določa tudi primere, v katerih lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi podjetju pustil dodaten rok za izpolnitev svojih obveznosti. To se lahko zgodi, če podjetje zavrne dostavo blaga, izvedbo storitve ali dobavo digitalne vsebine, če je glede na okoliščine ob sklenitvi pogodbe dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe ali če potrošnik pred sklenitvijo pogodbe podjetje obvesti, da je dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu mora podjetje brez odlašanja vrniti vsa opravljena plačila, so poudarili na inšpektoratu.

senčila lesce inšpektorat podjetje poslovanje
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
urban.decay
04. 11. 2025 15.44
+1
zanimivo da so objavl ime firme, a vam niso placal al kako…
ODGOVORI
1 0
mackon08
04. 11. 2025 15.29
+2
Ni problem ko opravijo delo se plača, če nočejo tako pa adijo.
ODGOVORI
2 0
Veščec
04. 11. 2025 15.23
+3
čedalje več je šalabajzrjev,ki pobirajo dnar,pa nič ne naredijo.na lahko zaslužen denar.golfivci
ODGOVORI
3 0
ISSN 1581-3711
