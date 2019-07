Inšpektorat v pol leta ugotovil 1686 kršitev glede izplačila regresa

Kakršnokoli izplačilo v razponu med 887 evrov, kolikor znaša minimalna plača, in 1723 evrov, kolikor trenutno znaša povprečna bruto plača v Sloveniji, je od letos oproščeno vseh prispevkov in dajatev in ga zaposleni prejmejo v celoti.

Inšpektorat za delo delodajalce, ki delavcem še niso izplačali regresa, kljub storjenemu prekršku poziva, da jim regres izplačajo še pred obiskom inšpektorjev. Če delodajalec regresa ne izplača, je skladno z zakonom o delovnih razmerjih določena globa od 3000 do 20.000 evrov za pravno osebo in od 450 do 2000 evrov za odgovorno osebo delodajalca pravne osebe.

Do regresa so upravičeni vsi delavke in delavci, delodajalec pa jim ga mora izplačati najkasneje do 1. julija. Zakon o delovnih razmerjih sicer dovoljuje tudi kasnejše izplačilo regresa, in sicer ob nelikvidnosti delodajalca in če je tako določeno tudi v panožni kolektivni pogodbi. V tem primeru mora biti delavkam in delavcem regres izplačan najkasneje do 1. novembra.

Delodajalci se o višini regresa, ki ga izplačujejo svojim zaposlenim, odločajo samostojno v okviru svojih zmožnosti, a v skladu z zakonom o delovnih razmerjih regres ne sme biti nižji od minimalne plače.