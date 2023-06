Inšpektorat za delo lani vložil 33 kazenskih ovadb

Med njimi so izpostavili imenovanje novega vodstva. Inšpektorat je namreč septembra dobil novega v. d. glavnega inšpektorja Luko Lukića . "Z njegovim vodenjem smo okrepili vizijo in cilje ter se še bolj osredotočili na učinkovit pregon nezakonitega izkoriščanja delavk in delavcev," so poudarili.

Kot so danes na inšpektoratu in ministrstvu za delo povzeli v predstavitvi ključnih dosežkov tega organa v minulem letu, so v letu 2022 "dosegli več pomembnih mejnikov, ki so pripomogli k izboljšanju našega delovanja in večji učinkovitosti".

Z novim vodstvom so se po njihovih besedah spremenile tudi prednostne usmeritve: "Če so v prejšnjih letih inšpektorji opravili kar se da veliko število pregledov, se po novem ukvarjajo s poglobljenimi pregledi zahtevnejših in kompleksnejših primerov, predvsem na področju tujih delavcev, posredovanja delovne sile ipd."

Opozorili so tudi na povečano mednarodno sodelovanje s pristojnimi institucijami, kar da inšpektoratu omogoča boljše obvladovanje izzivov v globalnem okolju in kakovostnejše varovanje pravic delavcev.

Poleg tega je vlada inšpektoratu prižgala zeleno luč za 20 novih zaposlitev, ki jih, kot so navedli, pospešeno uresničujejo. Posledično naj bi bilo na terenu več inšpektorjev. Ob tem so poskrbeli za dodatno usposabljanje in izobraževanje že zaposlenih. Lani se je tako vsak v povprečju usposabljal in izpopolnjeval na delavnicah, posvetih in seminarjih 5,23 dneva.

Poseben poudarek so ob nadzorih namenili še obveščanju in preventivnemu delovanju. "Okrepili smo zunanjo komunikacijo, predvsem z namenom ozaveščanja javnosti o pravicah in dolžnostih na področju delovnih razmerij ter o primerih hujših kršitev zakonodaje, ki jih obravnavamo," so pojasnili.

V tej luči so spomnili na slovaški podjetji Stominus in Pertas, ki so jima izdali za 77.500 evrov glob, podjetje Moda Mi&lan (globe v višini 10.000 evrov), ter podjetja Melamin, Selea, Amonte, Marinblu, Aktiva čiščenje, Cutting edge in druga.

Pojasnili so še, da je inšpektorat aktivno vključen v postopke sprememb zakonodaje.