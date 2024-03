Inšpektorat za delo namesto javnega razpisa najel zunanjega izvajalca

Inšpektorat za delo je z nenavadno kadrovsko odločitvijo dvignil veliko prahu. Ko so ostali brez vodje kadrovske službe, zamenjave niso iskali prek javnega razpisa, ampak so najeli zunanjega izvajalca. Nova uslužbenka, ki je redno zaposlena v drugem javnem organu, kadrovske storitve na inšpektoratu opravlja prek podjemne pogodbe. Sindikati opozarjajo, da so prikrita delovna razmerja v Sloveniji še vedno velik problem, zato bi od inšpektorata pričakovali, da bi bil zgled, ne pa da se sam poslužuje tovrstnih praks. Tudi minister za delo Luka Mesec meni, da je ravnanje inšpektorata nedopustno. In kako bo ukrepal?