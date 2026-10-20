Inšpekcijski nadzor nad Woltom do zdaj ni odkril večjih nepravilnosti

Dostavljalci pri Woltu so stavko minuli teden pospremili z zborom v Ljubljani, na katerem so k ukrepanju pozvali tudi ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja in pristojne državne institucije. Od njih pričakujejo, da nemudoma preverijo delovanje platformnega dela v Sloveniji in preučijo, ali je sedanji sistem ustrezno zakonsko urejen.
Na inšpektoratu za delo so za STA pojasnili, da se dela, kadar obstajajo elementi delovnega razmerja, glede na Zakon o delovnih razmerjih razen v točno opredeljenih primerih ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava. A razreševanje teh primerov ni enoznačno, tako da inšpektorji dokazujejo elemente delovnega razmerja za vsakega posameznika posebej.
Platformno delo "v marsičem prehiteva normativno ureditev, saj je v veliko primerih nemogoče izkazati čisto vse elemente delovnega razmerja", so izpostavili.
Ob tem so spomnili, da je bila v EU pred dvema letoma sprejeta direktiva o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu, ki jo mora Slovenija implementirati do 2. decembra in skuša odgovoriti na izzive platformnega dela.
Države članice bodo morale tako po njihovih navedbah sprejeti ukrepe, na podlagi katerih bodo digitalne platforme zagotovile možnost medsebojnega varnega in učinkovitega komuniciranja ter možnost stopanja v stik s predstavniki oseb, ki opravljajo platformno delo. Opredeliti bodo morale tudi ukrepe za pravno zaščito platformnih delavcev, vključno z njihovimi predstavniki, pred vsakršno neugodno obravnavo s strani platforme in pred kakršnimi koli škodljivimi posledicami zaradi morebitne pritožbe.
"Ustrezna normativna ureditev bo v nadaljevanju lahko predmet učinkovitega nadzora," so poudarili na inšpektoratu.
Wolt ima sicer v Sloveniji dve podjetji, Wolt Services in Wolt Tehnologije. Inšpektorat je v minulih letih obravnaval obe.
Lani je opravil inšpekcijski nadzor nad Wolt Services, ki se je nanašal na spoštovanje določil delovne zakonodaje, predvsem glede izplačila plač in regresa ter vodenja evidence o izrabi delovnega časa, pri čemer so v zvezi s slednjim zaradi ugotovljenih nepravilnosti izrekli opozorilo na zapisnik, so pojasnili.
Inšpektorji so obiskali lokacije, na katerih so "dostavni partnerji", ki preko s. p. opravljajo kurirsko storitev za podjetje, organizirali prekinitev dela. "Nepravilnosti, ki bi bile lahko podlaga za izrek ukrepov iz pristojnosti inšpektorata, niso bile ugotovljene," so povzeli na inšpektoratu.
Leta 2023 so obravnavali tudi delodajalca Wolt Tehnologije, a nepravilnosti niso ugotovili.
"Na splošno lahko še dodamo, da v okviru izvajanja inšpekcijskega nadzora na inšpektoratu namenjamo pozornost različnim oblikam dela v nasprotju s predpisi, tudi na prejete prijave kršitev s tega področja se odzivamo v skladu s stvarno pristojnostjo. Ravno tako nudimo strokovno pomoč v konkretnih primerih, ko se pobudniki obrnejo na naš naslov," so sklenili.
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