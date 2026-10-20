Inšpekcijski nadzor nad Woltom do zdaj ni odkril večjih nepravilnosti

Dostavljalci pri Woltu so stavko minuli teden pospremili z zborom v Ljubljani, na katerem so k ukrepanju pozvali tudi ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja in pristojne državne institucije. Od njih pričakujejo, da nemudoma preverijo delovanje platformnega dela v Sloveniji in preučijo, ali je sedanji sistem ustrezno zakonsko urejen.

Na inšpektoratu za delo so za STA pojasnili, da se dela, kadar obstajajo elementi delovnega razmerja, glede na Zakon o delovnih razmerjih razen v točno opredeljenih primerih ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava. A razreševanje teh primerov ni enoznačno, tako da inšpektorji dokazujejo elemente delovnega razmerja za vsakega posameznika posebej.

Platformno delo "v marsičem prehiteva normativno ureditev, saj je v veliko primerih nemogoče izkazati čisto vse elemente delovnega razmerja", so izpostavili.

Ob tem so spomnili, da je bila v EU pred dvema letoma sprejeta direktiva o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu, ki jo mora Slovenija implementirati do 2. decembra in skuša odgovoriti na izzive platformnega dela.