PRENOS V ŽIVO: Ugotovitve inšpekcijskih nadzorov

Že oktobra so zato v več podjetjih izvedli obsežne akcije in pri tem ugotovili več kršitev, predvsem kršitev delovnega časa, nezagotavljanje počitka in neustrezno plačilo.

Že več mesecev so spremljali podjetje, registrirano na Slovaškem, ki je v slovenska podjetja posredovala delavce. Šlo je predvsem za delavce iz Srbije, BiH, Severne Makedonije in Ukrajine.

V zadnjem mesecu so na inšpektoratu predstavili tudi ugotovitve nadzora v kočevskem Melaminu, kjer je v eksploziji umrlo sedem oseb. Inšpektorat je opozoril, da bi se nesreči lahko izognili, če bi upoštevali vse varnostne predpise, saj je delo v Melaminu ni bilo vedno varno, življenja delavcev pa so bila ogrožena.

Na Inšpektoratu za delo opravljajo nadzorstvo na treh področjih

V okviru Inšpekcije nadzora delovnih razmerij na Inšpektoratu izvajajo nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, če s predpisi ni drugače določeno.

Inšpekcijski nadzori s področja varnosti in zdravja pri delu zajemajo neposredno kontrolo objektov in delovnih prostorov, delovnih mest, ugotavljanje pogojev za delo v prostorih in na deloviščih, ustreznosti opreme, strojev ter orodij, osebne varovalne opreme, izvajanje zdravstvenih pregledov, mikroklimatske razmere in podobno.

Socialna inšpekcija pa opravlja nadzor nad delom javnih socialnovarstvenih zavodov, koncesionarjev ter pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve in so vpisani v register zasebnikov in pravnih oseb, preverja obseg mreže javne službe, za katero je odgovorna občina, in soglasja k cenam storitev, ki jih izda pristojni občinski organ, piše na spletni strani inšpektorata.