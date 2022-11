Inšpektorat zaradi nezakonitega dela otrok oglobil prve starše vplivneže

Toda kot pojasnjujejo na inšpektoratu, je treba pred začetkom dela pridobiti dovoljenje. Inšpektor za delo dovoljenje izda na podlagi zahtevka zakonitega zastopnika. Ta člen v Zakonu o delovnih razmerjih sicer ni nobena novost, je pa to prvi primer, ko so zaradi nepridobitve dovoljenja oglobili vplivneža.

V Sloveniji je delo otrok, mlajših od 15 let, prepovedano, a obstaja nekaj izjem. "Otrok, mlajši od 15 let, lahko izjemoma, proti plačilu, sodeluje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti," določa Zakon o delovnih razmerjih.

"Inšpektorat je izdal prekrškovno odločbo z izrekom globe 1500 evrov, ker vplivnež predhodno od inšpektorata ni pridobil dovoljenja za delo osebe, mlajše od 15 let," so nam pojasnili na inšpektoratu.

Zanimalo nas je, če na inšpektoratu obravnavajo še kakšne druge primere, v katere so vključeni vplivneži, a je to, kot pravijo, edini primer. Inšpektorat sicer nadzore vedno opravlja po uradni dolžnosti, lahko gre za naključen nadzor, lahko pa gre tudi za prijavo.

Pojasnili so še, da so se starši na odločbo pritožili. "Vložena je bila zahteva za sodno varstvo," so dejali in pojasnili, da zadevo zdaj obravnava sodišče, ki bo odločilo, če bo odločbo potrdilo ali zavrglo.

Delovni čas otrok posebej omejen

Delovni čas otrok, mlajših od 15 let, je tudi posebej omejen. Delovni čas otrok, ki opravljajo lažje delo v času šolskih počitnic, ne sme trajati več kot sedem ur na dan in 35 ur na teden. Delo otroka, ki ga opravlja v šolskem letu izven časa, določenega za pouk, pa ne sme trajati več kot dve uri na dan in ne več kot 12 ur na teden.

Otrokom je v vsakem primeru prepovedano opravljati nočno delo med osmo uro zvečer in šesto uro zjutraj, poleg tega pa jim je v vsakem 24-urnem obdobju treba zagotoviti dnevni počitek najmanj 14 zaporednih ur.