Inšpektorat: Zlatarna Celje mora odstraniti gradnjo luksuznega hotela v prestolnici

Gradbena inšpektorica je projektno dokumentacijo za A Tower preverila maja in ugotovila, da Zlatarna Celje izvaja gradnjo brez predpisanih papirjev. Z odločbo, ki nosi datum 1. julij, je zato odredila, da mora podjetje v roku petih mesecev od vročitve odločbe odpraviti nepravilnosti, tako da izdela predpisano dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki bo skladna s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem in dejansko izvedbo dela stavbe.

Na inšpektoratu za okolje in prostor so prejšnji teden pojasnili, da je gradbena inšpektorica ustavila gradnjo, ker jo je zavezanec izvajal brez predpisane dokumentacije. "Gre za gradnjo, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, in po gradbenem zakonu je za vse objekte, za katere se zahteva gradbeno dovoljenje, treba izdelati dokumentacijo za gradnjo objekta,"so zapisali.

Odločba sicer še ni pravnomočna, saj se je zavezanec nanjo pritožil na drugostopenjski organ, torej ministrstvo za okolje in prostor. Pritožba je še v reševanju.

Inšpektorica je zdaj po navedbah portala Siol izdala še eno odločbo, s katero je ugotovila, da so dela v nasprotju z gradbenim dovoljenjem iz leta 2011 in jih gradbeno-tehnično ni mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem. Posledično je odredila, da mora Zlatarna Celje takoj po vročitvi nove odločbe – to se je zgodilo 18. septembra – ustaviti gradnjo in v pol leta na svoje stroške odstraniti gradnjo objekta ter vzpostaviti prejšnje stanje.

Gradbena dela so stekla po starem gradbenem dovoljenju za poslovno stavbo iz leta 2011, Zlatarna Celje, ki je zemljišče nasproti luksuznega hotela Intercontinental od avstrijske družbe Erste Group Immorent kupila novembra 2016, pa zdaj čaka na integralno gradbeno dovoljenje. To bi pomenilo usklajenost papirjev z gradnjo in tako ustavitev inšpekcijskih postopkov.

Na ministrstvu so pojasnili, da do 16. oktobra traja javna objava vloge za integralno gradbeno dovoljenje, kdaj bo to, če bo, izdano, pa ni mogoče napovedati. V podjetju so portalu prejšnji teden povedali, da dovoljenje pričakujejo že prihodnji mesec.