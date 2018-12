Inšpekcijski nadzor na OŠ Prule: Učenke niso ustrezno zaščitili

Inšpekcijski nadzor je pokazal, da spolno nadlegovanje na OŠ Prule ni bil osamljen primer, pač pa gre za razširjen problem, ki se na tej šoli ni ustrezno reševal. Šola nadlegovani učenki ni nudila nobene pomoči, tudi na dan, ko se je zgodil spolni napad, sta bila ob bazenu le dva učitelja, kar dokazuje, da za varnost učenk in učencev v bazenu ni bilo zadostno poskrbljeno.

Inšpektorat RS za šolstvo in šport, s čela katerega je moral zaradi očitkov o številnih nepravilnostih odstopiti glavni inšpektor Tomaž Rozman, je v zvezi z dogajanji na Osnovni šoli Prule, kjer sta dva učenca pred petimi leti spolno nadlegovala sošolko, v javnost posredoval svoje ugotovitve. Kot so pojasnili, z namenom, da bi bila v zadevi, o kateri je doslej govoril samo ravnatelj šole Dušan Merc, objektivno predstavljena vsa dejstva. Merc med drugim trdi, da je učencema, ki sta bila osumljena napada na sošolko, prepovedal priti v šolo zato, da bi zaščitil žrtev. "V zvezi s tem pojasnjujemo, da se je šolska svetovalna delavkaz materjo učenke dogovorila, da učenka pride v šolo v torek, 11. 6. 2013, medtem ko naj v sredo in četrtek, 12. in 13. 6. 2013, ostane doma, razen v primeru, če ima dogovorjene ure učne pomoči pri učiteljici za kemijo. Dogovorili sta se tudi, da učenka pride v šolo v petek, 14. 6. 2013, na podelitev spričeval. A kljub temu dogovoru dne 11. 6. 2018, ko je ravnatelj oba učenca, osumljena napada na sošolko, postavil pred vrata šole, učenka šolskega praga ni mogla varno prestopiti. Ko je pred šolo opazila postopati omenjena vrstnika, se je namreč zbala, da čakata njo in jo bosta ponovno napadla, zato se je odpravila nazaj domov. Za varnost učenke torej ni bilo ustrezno poskrbljeno," so zapisali.

Ker je ravnatelj ljubljanske osnovne šole Dušan Merc zaščitil osnovnošolki, ki sta se izpovedali, da sta ju spolno napadla osnovnošolca, se je znašel na sodišču. FOTO: POP TV

'Razširjen problem, ki se na šoli ni reševal' Iz pobude za ukrepanje zoper šolo in Merca, ki jo je prejel in obravnaval inšpektorat, med drugim izhaja, da to ni bil osamljen tovrstni primer na šoli, ampak gre za razširjen problem, ki se na tej šoli ni reševal. Pobudnik je zato zahteval, da se proti OŠ Prule in odgovorni osebi, torej ravnatelju, ukrepa, da do podobnih stvari ne bi več prihajalo. Prijava zoper OŠ Prule je bila na Inšpektorat RS za šolstvo in šport podana "zaradi neustreznega oz. nezadostnega ukrepanja ravnatelja in ostalih odgovornih oseb v primeru večkratnega spolnega nadlegovanja, ki se je ob koncu šolskega leta 2013 sprevrglo v spolni napad". Iz prijave je razvidno, da je učenka, kasnejša žrtev spolnega napada v bazenu, že pred novim letom 2013 potožila, da ima v šoli težave zaradi otipavanja s strani nekaterih sošolcev in fantov iz drugih razredov, kljub temu, da je vedno odločno zahtevala, naj tega ne počnejo. Situacijo se je najprej poskušalo rešiti s pogovorom z razredničarko. Ta je sicer ukrepala z opozorilom vpletenih fantov, vendar se otipavanje s tem ni prenehalo. Po novem letu 2013 se je zgodil incident, ko je imel fant te učenke zaradi ponavljajočega se nadlegovanja fizični konflikt z enim od nadlegovalcev, ki se je zatekel v šolo."Merc v izjavah za medije priznava, da je takrat, v 'predzgodbi', šola zaščitila enega od učencev, ki je bil pozneje sostorilec v dogodkih, ne pojasni pa, kako je šola zaščitila učenko, ki je bila pozneje žrtev napada v bazenu. Primer je obravnavala policija, opravili so pogovore z vsemi vpletenimi. O dogodku je bil seznanjen tudi ravnatelj g. Dušan Merc, ki je takrat prejel vse potrebne informacije za ukrepanje, saj je bil seznanjen z okoliščinami omenjenega incidenta,"pojasnjujejo na inšpektoratu. Razredničarka ni izrekla nobenih ukrepov, niti ni govorila s starši

Šola nadlegovani učenki ni nudila nobene pomoči, je pokazal inšpekcijski nadzor. FOTO: Miro Majcen

Pozneje je bila z novim primerom spolnega nadlegovanja iste učenke seznanjena tudi razredničarka, ko je med poukom prestregla listek, ki ga je ta učenka, poznejša žrtev nadlegovanja v bazenu, napisala sošolcu, poznejšemu storilcu spolnega nadlegovanja v bazenu. Napisala mu je, naj jo vendarle že pusti pri miru. "Očitno je bil to klic učenke na pomoč. Ko se je razredničarka med odmorom pogovorila s učencem, bodočim storilcem, ta ni zanikal dogodka in se je posmehoval, češ da si ne more pomagati. Razredničarka s starši deklice in ne dečka ni govorila, prav tako ni izrekla nobenih vzgojnih ukrepov, čeprav so starši nadlegovane učenke razredničarki že prej potožili, da ima učenka v šoli težave zaradi otipavanja s strani nekaterih sošolcev in fantov iz drugih razredov, ki jo nadlegujejo. To je opazila tudi sama razredničarka, ki je na zaslišanju povedala, da je bilo v razredu očitno, da ima deklica težave z nadlegovanjem fantov. Razredničarka se je spomnila, da je isto učenko pogosto nadlegoval tudi nek drug učenec. Razredničarka se je spomnila tudi prej omenjenega incidenta, ki se je zgodil po novem letu in ki ga je obravnavala policija. A kljub vsemu naštetemu ni izrekla nobenih vzgojnih ukrepov, niti ni bilo evidentirano, da bi o tem govorila s starši učenca/ev, ki je/so učenko spolno nadlegoval/i." Kot trdi inšpektorat, šola nadlegovani učenki ni nudila nobene pomoči. Reševanje te problematike se ni obravnavalo na razrednih urah, saj razredničarka ni vodila letnih priprav strokovnega delavca na razredno uro, niti ne sprotnih priprav na vzgojno- izobraževalno delo na posamezno razredno uro. Razredničarka tudi ni pripravila nobene evalvacije oziroma analize razrednih ur oziroma ur oddelčne skupnosti, v navedeno vzgojno problematiko se ni vključevala šolska svetovalna služba. "Naj spomnimo, da mora razrednik v skladu z zakonodajo analizirati vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbeti za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodelovati s starši in šolsko svetovalno službo, odločati o vzgojnih ukrepih ter opravljati še druge naloge v skladu z zakonom." Na bazenu z učenci sta bila le dva učitelja

Iz prijave na inšpektorat še izhaja, da je učenka, napadena v bazenu, od dveh fantov, ki sta jo že prej nadlegovala, pozneje spet prejela grožnje,"da šola ni edini kraj, kjer se lahko srečajo". Te grožnje sta fanta uresničila s spolnim napadom na športnem dnevu 6. junija 2013. Po mnenju prijavitelja OŠ Prule oz. odgovorni ravnatelj Merc ni ukrepal zadostno, saj ni storil ničesar, kar bi lahko učenko zaščitilo pred nadlegovanjem v prostorih šole ali na dogodkih, ki jih je šola organizirala. To se je v inšpekcijskem nadzoru tudi potrdilo. "Na športnem dnevu, kjer se je zgodil spolni napad, je bila učenka prepuščena nadzoru osebja športnega centra Atlantis in zunanjega izvajalca, skupaj z omenjenima fantoma, brez da bi bilo osebje seznanjeno z možnostjo nadlegovanja ter brez možnosti, da bi otroke nadzorovali delavci šole, ki so bili takrat spremljevalci,"so zapisali. Od 16 spremljevalcev učencev sta bila tistega dne v ali ob bazenu Atlantis le dva učitelja šole. Isti dan so storilci spolno napadli še eno učenko. Nadzor je pokazal, da se šola ni ustrezno pripravila na športni dan oz. da ni ustrezno poskrbela za varnost učenk in učencev v bazenu. "Učitelji spremljevalci so bili v času kopanja prosti, nekateri so čakali zunaj v preddverju, kjer je tudi lokal, namesto da bi bili skupaj z učenci v ali ob bazenih. Navodilo zunanjega izvajalca, ki je izvajal tipski animacijski program, je bilo, da je zaželeno, da so učitelji v bazenu poleg otrok, čeprav delo prevzamejo vaditelji z društva. Na morebitne moteče učence sta bila tako dejansko pozorna le dva učitelja, ki naj bi jih najprej opozorila na red in disciplino, se z njima osebno pogovorila in po potrebi odstranila z bazena."

Na športnem dnevu, kjer se je zgodil spolni napad, sta bila le dva učitelja osnovne šole. FOTO: Thinkstock