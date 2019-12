Inšpektorica: Sova pri zaposlovanju ne spoštuje lastnih internih aktov

Člani Knovsa so direktorju Sove Kozmelju ponudili, da zaključijo nadzor nad zaposlovanjem na Sovi, če jim kot direktor to omogoči. "Direktor Sove je ponujeno odklonil z utemeljitvijo, da komisija nima mandata za nadzor zaposlovanja na Sovi, zato komisiji ni preostalo drugega, kot da poleg vodje kadrovske službe in članov razpisnih komisij na naslednjo sejo povabi tudi predsednika vlade Marjana Šarca ter državnega sekretarja na vladi Damirja Črnčeca," so zapisali v sporočilo.