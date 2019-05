Mobing odnesel inšpektorico, Bratuškova bi namesto nje Bandellijevo svakinjo

Prvi postopek se je končal avgusta 2018. Takrat je interna komisija na ministrstvu ugotovila, da so med zaposlenimi na inšpektoratu slabi odnosi in da v "organu ni vse tako, kot bi moralo biti". Komisija je posebej opozorila na to, da so nekateri zaposleni izrazili strah pred morebitnimi posledicami, ki jih lahko doletijo zaradi razgovora pred komisijo, je razvidno iz poročila, ki smo ga prejeli v uredništvo. Neposredno sicer komisija takrat ni mogla potrditi trpinčenja.

Na ministrstvu za infrastrukturo so nam potrdili, da so razlogi za razrešitev glavne inšpektorice Petan Mikolavčičeve obtožbe o mobingu oziroma trpinčenju. Prva prijava proti inšpektorici je prišla lani marca, druga pa januarja letos. "Zoper glavno inšpektorico sta bila uvedena dva postopka zaradi domnevnega trpinčenja na delovnem mestu, prijavi sta podala dva prijavitelja," so nam pojasnili na ministrstvu.

Zanimivo je, da je Patricija Furlan Fon že v preteklosti napredovala s pomočjo svojega svaka. Leta 2015 so jo v Komnu predlagali v nadzorni odbor, ki je najvišji organ nadzora v občini. Takrat je bil župan občine Komen ravno Marko Bandelli, njegova lista pa jo je tudi predlagala za članico odbora. Kljub številnim opozorilom, da ni higienično, da je občinski nadzornik županov sorodnik, komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja takrat ni ugotovila konflikta interesov.

Na ministrstvu so na očitke o "strankarskih uslugah" odgovorili tako: "Gospa Patricija Furlan Fon je dolgoletna uslužbenka IRSI, ki izpolnjuje vse zakonske in strokovne pogoje za opravljanje funkcije v. d. glavne inšpektorice. Novega glavnega inšpektorja oziroma glavno inšpektorico bomo iskali z javnim razpisom."

Ker na področju izboljšanja odnosov na IRSI od avgusta lani do danes ni bilo vidnega napredka, se je ministrica Bratušek odločila, da glavno inšpektorico razreši, so pojasnili na ministrstvu.

Da bi dobili popolnejšo sliko o dejanskih razmerah in odnosih med zaposlenimi na inšpektoratu, so se na ministrstvu odločili, da izvedejo anketo delovnega vzdušja. Izvedli so jo med 29. marcem in 3. aprilom letos. Vprašalnik je izpolnilo 76 odstotkov zaposlenih. Anketa je ugotovila podobno: slabi medsebojni odnosi in dva nasprotujoča si tabora. Neuradno smo izvedeli, da naj bi več kot tretjina zaposlenih vzdušje na delovnem mestu ocenila kot zelo slabo.

Mikolavčičeva ostaja na inšpektoratu

Zaposlena, ki sta prijavila mobing, sta pozdravila odločitev, da je ministrica Bratuškova po več mesecih končno ukrepala in bo razrešila Petan Mikolavčičevo. Upajo, da se bodo stvari na inšpektoratu za infrastrukturo čim prej uredile.

Zaposleni, ki ga je inšpektorica po prijavi mobinga odpustila in toži inšpektorat, pa upa, da bo razrešitev inšpektorice vplivala tudi na odločitev sodišča, da presodi njemu v prid. "Zadovoljen sem, da so na ministrstvu za infrastrukturo sedaj pod vodstvom Alenke Bratušek spoznali, da je glavna inšpektorica Sandra Petan Mikolavčič res izvajala šikaniranje, ustrahovanje in se nedostojno vedla do nekaterih zaposlenih, od katerih sem imel to smolo, da sem edino jaz po prijavi teh nepravilnosti izgubil delovno mesto," se je odzval na novico. Upa, da se bo lahko vrnil na delovno mesto. "Prepričan sem, da bo sedaj po njenem odhodu vzpostavljeno zdravo delovno okolje, ki bo temeljilo na zdravih odnosih in ne na ustrahovanju, maščevanju, dokazovanju moči in delitve na naše in vaše," je še dodal.

Ministrstvo smo povprašali tudi o nadaljnji usodi kmalu razrešene glavne inšpektorice. Odgovorili so nam, da je gospa Petan Mikolavčič še vedno redno zaposlena na inšpektoratu za infrastrukturo. "Dogovora o tem, na katerem mestu, še nismo sklenili in smo v fazi pogovorov. Pri tem bomo seveda upoštevali predpise, ki te razmere urejajo," so pojasnili.