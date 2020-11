Inšpektorji čez vikend na priljubljenih točkah, obiskali tudi Šmarno goro

Za nami je vremensko lep vikend, ki so ga mnogi izkoristili za skok na bližnji hrib. Na fotografijah, ki so zaokrožile na družbenih omrežjih, je videti, da se je na številnih tudi sicer dobro obiskanih izletniških točkah trlo obiskovalcev. Kako pa je bilo s kršenjem protikoronskih ukrepov? Kot je znano, je sta v veljavi prepoved prehajanja med občinami in obvezno nošenje mask tudi na prostem. Ali je glede na gnečo, ki smo jo lahko videli, sploh smiselna omejitev na občine? Bojana Beović ob tem jasno odgovarja, da je tudi gneča na prostem lahko nevarna za širjenje virusa, in meni, da je v Sloveniji dovolj izletniških točk, da se gneči lahko izognemo. "Kar se tiče zaprtih mej občin, bi glede na stanje res prosila, da vsi skupaj še malo potrpimo."

Z Generalne policijske uprave so nam posredovali podatke o kršitvah. Pri tem dodajajo, da je so iz stolpcev 4 in 5 razvidne kršitve kot so na primer: nenošenje maske ali druge oblike zaščite ustnega ali nosnega predela na zaprtem javnem kraju / prostoru; nenošenje maske ali druge oblike zaščite ustnega ali nosnega predela na odprtih javnih krajih / prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra; nenošenje maske ali druge oblike zaščite ustnega ali nosnega predela na odprtih javnih krajih v statistični regiji na rdečem seznamu; nenošenje maske ali druge oblike zaščite ustnega ali nosnega predelu v osebnih vozilih v statistični regiji na rdečem seznamu in NI sam v vozilu / NE gre za člane istega gospodinjstva; neizvajanje obveznega razkuževanja rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor; prepovedano prehajanje med statističnimi regijami, občinami in druge omejitve gibanja; neupoštevanje omejitve gibanja med 21. in 6. uro; zbiranje več kot 6 ljudi; zbiranje do 6 ljudi brez minimalne varnostne razdalje; organizira ali se udeleži prireditve, shoda, poroke ali verskega obreda.

Tomaž Tomaževic iz PU Ljubljana pojasnjuje, da so policisti pretekli vikend res opravljali kontrolo tudi na priljubljenih izletniških točkah na območju Ljubljane. Na območju Šmarne gore, Rašice in Koseškega bajerja so policisti opravljali nadzor skupaj z inšpektorji ZIRS. Izrekli so 12 opozoril. Skupaj z inšpektorji so opravili nadzor tudi na območju Žal, kjer pa kršitev niso zaznali.

Na zdravstvenem inšpektoratu pa pojasnjujejo, da podatke obdelujejo vsak teden, in sicer inšpektorji ob ponedeljkih v sistem vnašajo podatke za pretekli teden, za obdobje od ponedeljka do nedelje. Tedenska poročila so na voljo ob torkih.

Že prejšnji teden pa so na novinarski konferenci opozorili, da bo na terenu veliko več inšpektorjev, ki bodo nadzirali spoštovanje protikoronskih ukrepov.

Globa po zakonu o nalezljivih boleznih znaša od 400 do 4.000 evrov za vsako posamezno kršitev: če ste torej med 21. in 6. uro zunaj v skupini več kot šestih ljudi in pri tem ne nosite maske, so to tri kršitve in posledično tri globe v skupni višini 1.200 evrov. Če ste poleg tega še izven občine stalnega bivališča, znese to še dodatnih 400 evrov.

Opozorili so na težave z razumevanjem pojmov zelenih površin in razdalje – kdaj torej velja, da na zeleni površini in ob vsaj treh metrih razdalje ni treba nositi maske. Kot je pojasnila Deana Potzaz zdravstvenega inšpektorata, so zelene površine vse, ki "izkazujejo določeno mero naravnosti" – to niso pločniki in ceste. Sprehod po mestu torej ne more potekati brez maske. "Nenošenje mask v teh razmerah ne more biti znak uporništva, temveč je lahko izključno znak ignorance do sočloveka. Če kdaj, je zdaj čas, da egoizem pospravimo v predal," je še dodala.