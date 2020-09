Inšpektorji doslej izdali 23 glob zaradi neuporabe zaščitnih mask

Inšpektorji ob nadzorih v sredo niso izdali nobene globe. Zdravstveni inšpektorat zaposluje 84 pooblaščenih oseb za izvjajanje inšpekcijskega nadzora. Vsak dan je sicer na terenu od 40 do 60 inšpektorjev, ki preverjajo kršitve glede nošenja mask. Vsem 23 kršiteljem so sicer izrekli najnižje globe, in sicer 400 evrov. Višina globe za kršenje odloka določa zakon o nalezljivih boleznih in znaša od 400 do 4000 evrov.

Inšpektorji sicer preverjejo, ne samo nošenje maske, temveč tudi, ali jo nosimo pravilno. Če maske ne nosimo čez usta in nos, se to razume, kot da maske nimamo.