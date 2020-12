Inšpektorji in policisti na delu: odprt frizerski salon, zbiranje v parkih, pred lokali ...

Od petka 27. novembra do danes, so sicer izrekli 1.002 opozorila in izdali 617 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. V večini primerov gre za kršitve odlokov o prehajanju meje ali odloka o omejitvi gibanja – prehajanje občin, je pojasnil.

Pojavljajo se predvsem kršitve zbiranja mladih v popoldanskem času, na otroških ali športnih igriščih. Nekateri celo popivajo, nimajo mask. Kot primer, je navedel incident v Kopru, kjer so policisti ugotovili kršitev skupine 15 mladih, ki so se zbirali na igrišču ob poslušanju glasne glasbe, brez upoštevanja ukrepov. Povedal je da potekajo tudi zasebne zabave in tudi druženja pred lokali. Na podlagi anonimnega obvestila so v Ljubljani na primer ugotovili, da se je v enem stanovanju družilo 13 oseb.

Največ opozoril je bilo, kot je navedel Pečjak, izdanih na območju PU Celje (404), Ljubljane (326) nato sledita upravi Maribor (75) in Koper (51). Največ glob pa je bilo izrečenih na območjih policijskih uprav Ljubljana (201), Novo mesto (199), Celja (81) ter Maribora (67).

Od 27.11. do 3. 12. je Policija na mejnih prehodih in kontrolnih točkah izdala 1.683 potrdil o napotitvi v karanteno na domu (1.445), od tega 1.519 za polnoletne in 164 za mladoletne osebe. Po državah pa BiH 672, Hrvaška 370, Srbija 188 in Kosovo 160.

Poostren nadzor na praznično okrašenih lokacijah

Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) bo v mesecu decembru redno izvajal nadzor na praznično okrašenih in drugih priljubljenih lokacijah, zato še enkrat pozivajo k osebni odgovornosti, je povedala Deana Potza.

Pojasnila je, da je ZIRS izdal 252 opozoril po Zakonu o prekrških ter 101 upravni ukrep. Zdravstveni inšpektorat je prejšnji teden opravil 1.378 nadzorov. Izrečenih je bilo 28 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških, 177 opozoril in 12 upravnih ukrepov. Na zunanjih javnih površinah je bilo opravljenih 522 nadzorov, izrečenih 18 prekrškovnih sankcij in 155 opozoril po Zakonu o prekrških.

Opozorila se večinoma nanašajo predvsem na nepravilno uporabo zaščitnih mask. Inšpektor pa je oglobil celo delujoči frizerski salon. Inšpektorji so namreč naleteli tudi na delujoč frizerski salon, ki je obratoval za zaprtimi 'žaluzijami', je povedala.

Kot je sklenila, čeprav druženje ni dovoljeno, to ne izključuje medsebojne pomoči. Še vedno lahko starejše, sosede ali druge pomoči potrebne ljudi pokličemo po telefonu in jih povprašamo, če lahko namesto njih opravimo nakup v trgovini in vrečko pustimo pred vrati.