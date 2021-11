Inšpektorji lastnici trajno odvzeli psa Rona in ga vrnili v zavetišče k Luki

Ron je hitro napredoval, a njegovo novo življenje je prekinila odločba inšpekcije, ki ga je vrnila lastnikom, ki so ga zanemarjali. Luka je hotel to preprečiti, saj mu je pes zelo prirastel k srcu, spletla sta posebno vez. Na vse načine se je boril, da bi Rona lahko obdržal, a mu to ni uspelo.

Zdaj, po skoraj dveh letih, pa se mu je želja vendarle izpolnila – Ron se je vrnil k njemu oz. v brežiško zavetišče. Luka je to sporočil svojim prijateljem in znancem na Facebooku, kjer je objavil fotografijo Rona in se zahvalil inšpektorjem, da so "storili pravo stvar".

Priznal je, da je vmes že izgubil vero, da se bo Ron vrnil, zdaj pa je končno dobil nazaj del srca, ki ga noben pes – čeprav jih je vmes oddal več kot 100 – ni uspel zamenjati.

Ron po njegovih besedah ne kaže agresije do njega in ljudi v zavetišču, torej jih ni pozabil. "Kot, da nikoli ni šel... To sem doživel prvič v življenju, prisežem. Moj največji strah, da bi me pozabil, je bil votel. Temu se reče predanost in brezpogojna ljubezen. Vez, ki najverjetneje pride samo enkrat v življenju. In v vsej tej zgodbi je edini junak Ron, ker, kaj vse je pretrpel v skoraj dveh letih si nočem niti predstavljati. Res, da so nama vzeli dve leti skupnega življenja, ampak Ron jih ima še vsaj 5 pred sabo. In te bo preživel, kot si vsak pes zasluži."

Kot je še povedal vidno ganjeni Luka, se vsak dan uščipne, da preveri, ali morda le ne sanja. Pravi, da obstaja zelo malo možnosti, da bi Rona oddal komu drugemu, saj bi ga seveda rad obdržal sam. Je pa res, priznava, da ima doma že štiri pse in starša, ki skrbita zanje ob njegovi odsotnosti, Ron pa je do ljudi nepredvidljiv in v registru zaveden kot nevaren pes. Sledil bo torej globok razmislek in pogovor z družino.