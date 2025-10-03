Inšpektorji med nadzorom oddaje stanovanj odkrili številne nepravilnosti

Lastnik stanovanja in najemnik morata po zakonu skleniti najemno oziroma podnajemno pogodbo v pisni obliki, so sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost. Prav tako imajo etažni lastniki dolžnost, da o sklenitvi najemne pogodbe ali njeni spremembi takoj obvestijo upravnika ter mu sporočijo ime najemnika in število ljudi, navedenih v najemni pogodbi. To je bila tudi najpogosteje odkrita kršitev v okviru akcije, kjer je inšpektorat izdal opozorila, so zapisali na ministrstvu.

Inšpektorji so opozorili tudi, da oddajanje v najem brez sklenjene najemne pogodbe predstavlja prekršek, prav tako odsotnost obveščanja upravnika o sklenjeni najemni pogodbi. Za oba prekrška je zagrožena globa v razponu od 500 do 1200 evrov, v primeru kršitve s strani pravne osebe pa so predpisane globe v razponu od 500 do več tisoč evrov.