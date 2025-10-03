Inšpektorji med nadzorom oddaje stanovanj odkrili številne nepravilnosti

Lastnik stanovanja in najemnik morata po zakonu skleniti najemno oziroma podnajemno pogodbo v pisni obliki, so sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost. Prav tako imajo etažni lastniki dolžnost, da o sklenitvi najemne pogodbe ali njeni spremembi takoj obvestijo upravnika ter mu sporočijo ime najemnika in število ljudi, navedenih v najemni pogodbi. To je bila tudi najpogosteje odkrita kršitev v okviru akcije, kjer je inšpektorat izdal opozorila, so zapisali na ministrstvu.
Inšpektorji so opozorili tudi, da oddajanje v najem brez sklenjene najemne pogodbe predstavlja prekršek, prav tako odsotnost obveščanja upravnika o sklenjeni najemni pogodbi. Za oba prekrška je zagrožena globa v razponu od 500 do 1200 evrov, v primeru kršitve s strani pravne osebe pa so predpisane globe v razponu od 500 do več tisoč evrov.
Inšpektorat za stanovanja je odkril tudi več sumov drugih kršitev, ki pa niso v njegovi pristojnosti. V reševanje so jih odstopili pristojnim organom. Na področju najema stanovanj je namreč za primere oddajanja na črno pristojen tržni inšpektorat. Določene sume so odstopili tudi finančni upravi, en primer pa ministrstvu za notranje zadeve.
Glede na navedene ugotovitve bodo inšpektorji akcijo usmerjenih nadzorov nad sklepanjem najemnih pogodb nadaljevali tudi v prihodnje, so zapisali.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.