Inšpektorji na območju TNP ugotovili kršitve gradbene zakonodaje

Inšpekcija je objekte za nadzor izbrala na podlagi predlogov predstavnikov parka. Za pet jih je ugotovila, da investitorji v TNP kršijo gradbeni zakon pri nedovoljenih rekonstrukcijah, povečavi objektov in spreminjanju namembnosti objektov za namen pridobivanja bivalnih zmogljivosti, so našteli.

V naselju Lepena je inšpektor v nadzoru dveh gradbeno dokončanih objektov ugotovil, da so gabariti sicer skladni z izdanim gradbenim dovoljenjem, a da sta objekta po svoji namembnosti stanovanjski stavbi, kar pa je v neskladju z gradbenim dovoljenjem, ki je dovoljevalo gradnjo gospodarskih objektov. Zato je gradbeni inšpektor prepovedal uporabo obeh stanovanjskih objektov, dokler si zavezanec ne pridobi uporabnega dovoljenja. Temu kršitelju so v prekrškovnih postopkih izdali tri odločbe, in sicer dve zaradi uporabe objektov brez ustreznega uporabnega dovoljenja ter eno zaradi gradnje prizidka v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem. V vseh treh inšpekcijskih postopkih so bili sproženi upravni spori, ki pa še niso rešeni.

V nadzoru gradnje veznega dela objekta oz. prizidka med dvema stanovanjskima objektoma v Lepeni je medtem inšpektor ugotovil neskladnost z izdanim gradbenim dovoljenjem. Zato je z odločbo odredil ustavitev gradnje, in sicer do pravnomočnosti novega gradbenega dovoljenja.

Za počitniško hišo na območju Ukanca v Bohinju je inšpektorica ugotovila, da se izvaja novogradnja, kar je v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem. Inšpekcija je pozvala nadzornika, da posreduje pojasnila o ustreznosti opravljanja nadzora nad gradnjo, so navedli in dodali, da inšpekcijski postopek še ni zaključen.

Na območju Uskovnice je inšpektorica ugotovila, da je investitor ob svislih, za katere si je pridobil upravno dovoljenje, izvedel posege, ki pomenijo nelegalno prizidavo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti, so opisali. Inšpekcija je uvedla prekrškovni postopek, ta še ni zaključen.

Kot so še navedli na inšpektoratu, so inšpektorji v akciji preverili tudi legalnost izvedbe vzdrževalnih del na kmetijskem objektu na območju Ukanca. Tu kršitev niso ugotovili.