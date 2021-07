Inšpektorji na prašičji farmi niso ugotovili večjih nepravilnosti

Iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so sporočili, da so po seznanitvi s posnetkom, na katerem so prikazana sporna ravnanja oziroma kršitve zakonodaje s področja zaščite živali, takoj pristopili k preverjanju pristnosti posnetka in ugotavljanju dejanskega stanja na terenu.

Na podlagi posnetka in ogleda na terenu so identificirali farmo. Uvedli so izredni inšpekcijski nadzor, ki je trajal več dni, opravili pa so ga trije uradni veterinarji. Pregledali so opremo, prostore, živali, preverili so postopke čiščenja in vzdrževanja. Opravili so pregled higienskih razmer, oceno postopkov dobre kmetijske prakse, pregled dokumentacije in evidenc.

"Na omenjeni farmi so živali nameščene v petih starejših objektih. Postopek reje se izvaja na način, ki je skladen z zakonodajo. V času nadzora niso bile ugotovljene večje nepravilnosti. V zvezi z dobrobitjo živali so bila ugotovljena neskladja glede namestitve igral oziroma materiala za zadostitev etoloških potreb in uporabe stelje v posameznih boksih. Sprejeti so bili vsi potrebni ukrepi za zagotovitev skladnosti in odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Uveden je bil prekrškovni postopek. Na podlagi pregleda na gospodarstvu in opravljenih razgovorov za določene dele posnetka ne moremo potrditi, da so bili posneti na omenjeni farmi," so pojasnili.

Dodali so še, da UVHVVR v rejah živali redno izvaja nadzore glede dobrobiti živali. Na podlagi večletnega plana nadzora se po opravljeni oceni tveganja pripravi letni plan. Poleg planiranih rednih nadzorov se na podlagi prejetih prijav izvajajo tudi izredni nadzori. Pregledi v rejah živali se skladno z Uredbo EU opravljajo nenapovedano, razen kadar je obvestilo potrebno in ustrezno utemeljeno za izvedbo uradnega nadzora. UVHVVR letno opravi med 300 in 400 pregledov rej živali.

"UVHVVR na splošno ocenjuje, da je stanje na gospodarstvih, kjer redijo prašiče, zadovoljivo. V Sloveniji imamo veliko število gospodarstev z majhnim staležem živali, velikih rej je malo. Takšnega stanja, kot je bilo prikazano v posnetku, v slovenskih rejah praviloma ne ugotavljajo," so še dodali.