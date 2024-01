Inšpektorji na zavarovanih območjih: ob Kolpi morajo odstraniti mobilne hiške

Kot je danes objavil Inšpektorat RS za naravne vire in prostor, pri katerem deluje inšpekcija za naravne vire in rudarstvo, so na območjih smučišč, ki so lani izvajala obsežne rekonstrukcije žičniških naprav in širila ponudbo za oživitev poletnega turizma, opravili sedem inšpekcijskih nadzorov. Za nedovoljene posege na Golteh in Krvavcu so izdali dve odločbi za ustavitev del ter za sanacijo nedovoljenega stanja.

Lani je na več območjih potekala tudi gradnja kolesarskih poti, ki večinoma potekajo tudi po zavarovanih območjih narave. Ugotovitveni postopek v zvezi s celotnim posegom gradnje kolesarske povezave Bled–Bohinj, ki ga izvajata dve občini, še ni zaključen in se bo nadaljeval v letu 2024.

Za kolesarsko pot, ki poteka ob Savinji in na območju Nature 2000 Celje–Žalec, so ugotovili, da so izdana naravovarstvena soglasja, na odseku, kjer soglasje ni bilo pridobljeno, pa je izvajalec dela ustavil.