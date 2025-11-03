Inšpektorji nad pet nelegalnih objektov: težave pri ureditvi gradbišč

Kot je danes sporočil Inšpektorat RS za naravne vire in prostor, je gradbena inšpekcija v usmerjeni akciji nadzora na gradbiščih in nad delom udeležencev pri gradnji objektov, ki jo je izvedla med 6. februarjem in 1. septembrom, izvedla 165 pregledov. Uvedla je 109 upravnih inšpekcijskih postopkov ter dva prekrškovna postopka.

Do 22. septembra je bilo zaključenih 52 postopkov, v katerih so ugotovili 15 nepravilnosti, preostalih 57 primerih postopki še potekajo. V petih primerih so bili zavezanci zaradi blažjih nepravilnosti opozorjeni in so prejeli rok za odpravo pomanjkljivosti.

Gradbeni inšpektorji so med izvajanjem akcije odkrili tudi pet nelegalnih objektov, pri katerih je bilo odrejeno takojšnje prenehanje gradnje ter določen rok za njihovo odstranitev.