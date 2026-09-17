Inšpektorji naj bi kazensko ovadili domnevnega mučitelja živali

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sredi avgusta pri inšpekcijskem nadzoru na gospodarstvu v naselju Iljaševci v občini Križevci, kjer redijo govedo, prepoznala okoliščine, ki kažejo na sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali. Našli so pet poginjenih govedi, tri živali pa v zelo slabem rejskem in zdravstvenem stanju. Inšpektorji so poleg tega v hlevskem objektu našli kadavre goved, ki so bili prekriti z večjo količino govejega gnoja.

Na upravi so za Dnevnik pojasnili, da zaradi napredovalega razkroja trupel vzroka pogina posameznih goved ni bilo mogoče ugotoviti. Trupla so bila v celoti skeletizirana. To pomeni, da so mehka tkiva razpadla in so ostale pretežno kosti. Zaradi stanja trupel ni bilo mogoče določiti niti natančnega časa pogina posamezne živali. Ob predpostavki, da so bila vsa trupla zakopana v primerljivem materialu in izpostavljena podobnim okoljskim razmeram, je patolog ocenil, da živali najverjetneje niso poginile sočasno. Ocenjeni čas pogina posameznih živali sega v obdobje približno od dva do devet mesecev pred pregledom.

Inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali zoper rejca pri pristojnem državnem tožilstvu podala kazensko ovadbo. Delodajalec rejca, Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota, kjer je bil zaposlen kot strokovnjak prav za govedorejo, pa je z njim sklenil sporazum o prenehanju delovnega razmerja, še navaja Dnevnik.